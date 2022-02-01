В попытке уйти от ответственности Хиггинс покинул пост директора Bellingcat

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Элиот Хиггинс покинул пост исполнительного директора и председателя правления ресурса Bellingcat.

Такое решение принято после подачи юридической службой компании «Конкорд» иска в Высокий суд Англии. Именно Высокий суд ответственен за публикацию материалов на сайте Bellingcat. Этот ресурс размещал недостоверные материалы о бизнесмене Евгении Пригожине. Российские суды неоднократно подтверждали, что опубликованные данные не соответствуют действительности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На наш взгляд, поступок Хиггинса – попытка уйти от ответственности за свою деятельность и деятельность Bellingcat. Таким образом, ему больше не могут предъявить исков, что в очередной раз подчеркивает недостоверность оспариваемых публикаций. Нам удалось прижать еще одного врага России, который занимался фальсификацией и дискредитацией нашей страны и ее руководства», — говорится в сообщении юридической службы компании «Конкорд».

Юристы допускают, что, сняв с себя все полномочия в Bellingcat, Элиот Хиггинс пытается избежать ответственности за публикацию недостоверных материалов. Против Хиггинса не смогут подавать иски, так как он больше не имеет отношения к ресурсу. Это в очередной раз указывает на недостоверность публикаций, появлявшихся в Bellingcat.