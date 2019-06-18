18.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Колониальная демократия, США, Украина
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В посольство США в Киеве возвращается инициатор идеи «обработки» населения Крыма

В посольство США в Киеве в статусе временно поверенного в делах вернулся Вильям Тейлор, который работал здесь послом во времена президентства Виктора Ющенко – с 2006 по 2009 годы.

«Он будет руководить нашей командой в этот момент исторических выборов и переходного периода», – сообщает пресс-служба посольства.

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Тейлор уже заявил, что надеется на установление «крепких рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой».

Тейлор в 2014 году был одним из лоббистов введения санкций против России за возвращение Крыма.

В 2016 году, комментируя ситуацию в Сирии, в интервью телеканалу Fox News Тейлор полностью согласился с тем, что США ведут против России опосредованную войну.

После конфликта России с Грузией 2008 года, когда Украина чинила препятствия по возвращению в Севастополь кораблей Черноморского флота, посольство США под руководством Тейлора активно лоббировало открытие в Крыму американского представительства.

«Это для того, чтобы лучше понимать крымчан. Мы бы также хотели, чтобы крымчане лучше понимали американцев», – говорил тогда Тейлор. «Базирование Черноморского флота России в Крыму не будет препятствовать евроатлантическим стремлениям Украины», – также заверял он тогда.

Не исключено, что нереализованные наработки былых лет американцы попробуют воплотить вместе с Зеленским, который ранее анонсировал начало информационной войны против ЛДНР с целью возвращения Донбасса под контроль Киева.

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