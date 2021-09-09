В постели с врагом Порошенко и Санду: журналистку изгнали с молдавского ТВ – родила не от того

09.09.2021 14:21 (Мск), Москва, Елена Острякова

В Молдове разразился громкий секс-скандал. Одна из самых известных телеведущих страны Наталья Морарь призналась: отец ее полугодовалого сына – криминальный бизнесмен Вячеслав Платон.

В своем «фейсбуке» Морарь написала, что ее шантажирует служба безопасности Молдовы (СИБ). Она решила сделать публичное заявление, чтобы не дать возможность манипулировать собой как журналистом.

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«Они хотят подчинить меня себе как журналиста, но этого никогда не будет. Ирония судьбы состоит в том, что это те же люди, которые ранее самоотверженно служили Плахотнюку. Отец Рема – Вячеслав Платон, и я заявляю об этом, чтобы не было места больше шантажу в отношении меня и моего сына», – написала Морарь.

45-летняя журналистка не скрывала своей беременности, но утверждала, что из-за особенностей организма и в силу возрастных изменений вынуждена была прибегнуть к оплодотворению искусственным путём донорским генным материалом.

Скандал с Морарь – политический парадокс. Обычно власти шантажируют оппозиционных журналистов. Но Наталья сделала как никто много, чтобы к власти в Молдове пришли прозападный президент Майя Санду и ее партия.

Выпускница МГУ Морарь попала в резонансный скандал в 2007 году. Она активно сотрудничала со структурами находившегося тогда в тюрьме олигарха Михаила Ходорковского. После того, как журналистка публиковала «расследование» о финансировании российских партий из «тайного фонда», она была депортирована из России, ей был запрещен въезд в страну на несколько лет. Морарь попыталась выкрутиться, вступив в брак с корреспондентом ВВС Ильей Барабановым, но это ей не помогло.

Вернувшись в Молдову, Морарь продолжила «революционную» деятельность в интересах Запада. Она была организатором так называемой «Революции Твиттера» в 2009 году, случившейся, после победы на парламентских выборах Коммунистической партии. «Революционеры» так разгромили здание молдавского парламента, что его пришлось восстанавливать 9 лет.

«Революция Твиттера» ввергла Молдову в долгий период политической нестабильности. В итоге страна попала под полный контроль криминального олигарха Влада Плахотнюка. От его личного врага и родила Морарь.

Вячеслав Платон являлся бизнес партнером Плахотнюка. Вместе они организовали преступную схему по выводу и отмыванию колоссальных сумм из России, получившую название «молдавский ландромат». Но в 2016 году махинаторы рассорились. Спасаясь от уголовного преследования, Платон бежал на Украину (у него имелось гражданство этой страны). Выдал его Кишиневу близкий друг Плахотнюка тогдашний президент Украины Петр Порошенко за взятку «с дружеской скидкой» в 3 млн то ли долларов, то ли евро и даже предоставил свой личный самолет.

На родине бизнесмен был приговорен к 18 годам тюрьмы. Находясь в заключении, он подал заявление в Государственное бюро расследований Украины появилось с требование возбудить уголовное дело против Порошенко, тогдашнего генпрокура Украины Юрия Луценко и бывшего главы СБУ Василия Грицака по факту незаконной экстрадиции.

В 2019 году Платона посетила в тюрьме Морарь с целью взять интервью. Сейчас его препарируют на цитаты в молдавском интернете. Судя по всему, какие-то отношения между зеком и журналисткой уже были. Забывшись, он обращался к ней «солнышко». Также между ними состоялся следующий пикантный диалог.

– Вячеслав Платон – вы миллионер? Или мультимиллионер?, – спрашивает Морарь.

– Это не корректный вопрос.

– Почему?

– Такое ощущение, что вы ко мне клеитесь?

– Нет, я к вам не клеюсь.

Как бы то ни было, зачатие сына судя по срокам произошло сразу же после выхода Платона на свободу в 2020 году. Освобождением он видимо обязан тогдашнему молдавскому президенту Игорю Додону, рассчитывавшему получить от него компромат на бежавшего из страны Плахотнюка. Бизнесмен отмазывал его от обвинений прозападной оппозиции и отпускал комплименты.

Это не помешало Морарь, критиковавшей Додона, закрутить роман. Злые языки сейчас утверждают, что плодом их любви стал не только сын, но и солидное финансирование телеканала TV8, на котором трудилась журналистка.

Однако обиду на криминального бизнесмена (Платон находится в международном розыске и под обвинениями в России) затаила новый молдавский президент Майя Санду. Еще в ходе своей предвыборной кампании она заявляла, что бизнесмен «на пару с Додоном» готовят новую крупную кражу из банковской системы Молдовы. В ответ Платон подал на Санду в суд.

Уже после избрания новый молдавский президент объявила мятежного бизнесмена угрозой для страны и попыталась заставить генпрокурора Владимира Стояноглу возобновить уголовное преследование. Когда прокурор отказался это делать, Санду затеяла процедуру его отставки. В ответ Платон подал на нее уже в румынский суд и обвинил в соучастии в знаменитой криминальной схеме по «краже миллиарда» из молдавский банков.

Противостояние с властью даже при «демократической» прозападной власти ни для кого не безопасно. Платон бежал в Лондон и попросил там политического убежища. Уже после отъезда суд в Баюканах заочно арестовал его по обвинению в финансовых махинациях. При этом обмен громкими обвинениями между бизнесменом и президентом продолжается.

Видимо поэтому спецслужбы Молдовы и решили «пощупать» лояльную новому режиму Морарь. Ни камингаут, ни увольнение с телевидения журналистку на спасли от общественного осуждения. Первыми обвинила Наталью ее собратья по распилу западных грантов. Неправительственные организации в области СМИ выступили с заявлением.

«Считаем, что отношения между Натальей Морарь и Вячеславом Платоном могут подорвать доверие потребителей СМИ к свободной и независимой прессе. Сожалеем о запоздалости заявления Натальи Морарь. Её жест может повредить репутации TV8 как заслуживающего доверия медиаучреждения, проводящего независимую редакционную политику», – говорится в заявлении.

В оппозиционном лагере Морарь также не нашла сочувствия. Если Игорь Додон ограничился сожалением по поводу незаконной слежки, то журналистка Елена Пахомова-Левицкая не удержалась, чтобы не припомнить старую обиду.

«И я все-таки скажу. То есть как устраивать травлю меня и моих детей, это норм. А как коснулись твоего ребенка, ты – жертва. Я говорила, Наташа, дети – наша сила и слабость. Привыкай. Быть матерью иногда очень больно», – написала она в своем телеграм-канале.

Политолог Владимир Букарский также считает, что Морарь воздается за былые грехи.

«Не хочу выступать судьёй. Тем более не хочу злорадствовать. Но о чём думала Морарь, когда, будучи студенткой МГУ, активно участвовала в травле пожилого декана социологического факультета Добренькова, у которого перед этим подонки убили дочь с её парнем? О чём она думала, когда открыто гадила в стране, которая дала ей прекрасное образование, разжигала смуту, клеветала на руководство страны? Она ведь и после этого не перестала общаться со своими начальниками – Немцовым, Альбац, Навальным и прочими мерзавцами.

О чём она думала, когда, вернувшись в родную Молдову, приняла участие в перевороте и привела к власти откровенно бандитский режим Плахотнюка и Филата? О чём она думала, когда созданный ею телеканал занимался грязью, делал мерзкие сюжеты про бывшего президента, про действующего мэра Кишинёва и членов их семей?», – написал Букарский.