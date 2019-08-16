В постсоветской республике у членов правительства отберут служебные автомобили

16.08.2019, Москва, Елена Острякова

С 1 сентября этого года чиновникам в Приднестровье запретят использовать служебный транспорт.

Речь идёт о том, чтобы с 1 сентября поездки на работу и с работы осуществлялись всеми чиновниками либо на общественном транспорте, либо с использованием личного авто.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я изучал практику других стран, субъектов Российской Федерации, Казахстана, и я вижу, что так не везде.

В некоторых странах государство подходит поскромнее к вопросу, связанному со служебным транспортом.

Поэтому я предлагаю с 1 сентября этого года ввести первое ограничение на использование чиновниками служебного транспорта», – сказал премьер-министр ПМР Александр Мартынов.

По словам премьер-министра, сам он уже несколько недель пользуется только своим автомобилем.

«Не испытываю никакого дискомфорта в этом плане. Предлагаю сделать это и вам, и всем, кто обладает служебными автомобилями в системе исполнительных органов власти, подчинённых правительству», – заявил Мартынов.