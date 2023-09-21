В поведении Зеленского наступил коренной перелом – эксперт

Нынешнее турне президента Украины Владимира Зеленского по США показало, что пик его популярности в мире идет к закату.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, член движения «Другая Украина» Кирилл Молчанов.

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По мнению эксперта, даже во время выступления в ООН по речи Зеленского было понятно, что он сдает назад.

«Для Зеленского главное правило – это попытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. У него стандартная шарманка, которую он крутит уже полтора года про крах России, про формулу мира, смысл которой состоит в капитуляции России. По факту, кроме фраз о том, что нужно разоружить Россию, я бы добавил один аспект – Зеленский из десяти пунктов своего плана де-факто озвучил вчера два: о том, что нужно, чтобы Россия полностью освободила территорию Украины, и чтобы Украина восстановила свой суверенитет. Все.

То есть, он уже по чуть-чуть сдает назад даже в официальной своей дипломатии и риторике. Вот это и есть, как мне кажется, коренной перелом – он понял, что его мало кто поддерживает в мире – с ним отказался встречаться президент Польши, была очень холодная встреча с бразильским президентом и с президентом ЮАР. Сегодня будет, я так думаю, холодная встреча с Байденом. Человек понимает, что вот так проходит мирская слава, время его популярности идет к закату. Поэтому ожидать ничего прорывного от его встреч не стоит», – заявил Молчанов.