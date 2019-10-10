10.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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В повестке дня переговоров Зеленского с Россией нет крымской воды

Вопрос возобновления подачи воды в Крым со стороны Украины не обсуждается на переговорах с РФ.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня.

«Переговоры же кто-то должен начинать. Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину, вы знаете, что происходит в Крыму, что происходит по этому вопросу. Что мы готовы, мы делаем. На Херсонщине нормальные, комфортные КПП, хотим инвестиций, развивать инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле Крыма… Вопрос воды не обсуждается», – заявил Зеленский.

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