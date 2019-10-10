В повестке дня переговоров Зеленского с Россией нет крымской воды

10.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Вопрос возобновления подачи воды в Крым со стороны Украины не обсуждается на переговорах с РФ.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Зеленского, этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня.

«Переговоры же кто-то должен начинать. Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину, вы знаете, что происходит в Крыму, что происходит по этому вопросу. Что мы готовы, мы делаем. На Херсонщине нормальные, комфортные КПП, хотим инвестиций, развивать инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле Крыма… Вопрос воды не обсуждается», – заявил Зеленский.