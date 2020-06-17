В Праге взвоют. Россия может надавить на самую болевую точку чешской истории

17.06.2020, Прага, Александр Ростовцев

Любопытный инцидент произошёл в конце мая между двумя союзниками по НАТО и ЕС. Польские солдаты без разрешения чешских властей вторглись в окрестности приграничного чешского городка Пельгржимова и некоторое время хозяйничали там, как у себя дома.

По сообщениям очевидцев, польские солдаты не просто вторглись на чешскую территорию «в результате ошибки», как утверждает официальная Варшава, а вели себя как оккупанты.

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Польский солдат во временно оккупированном Пельгржимове

В частности, организовали блок-посты, не пускали местных чехов в церковь и установили собственные правила.

Как выяснилось, поляки действовали в рамках полученного приказа – охранять закрытый участок польско-чешской границы во время карантинных мер от вторжения чешских граждан, но неожиданно стали интервентами.

польские солдаты на границе с Чехией

В Минобороны Польши признали факт краткосрочной оккупации кусочка Чехии и назвали инцидент «недоразумением, не имевшим враждебных намерений», однако Прага осталась неудовлетворённой сделанными польской стороной оправданиями и потребовала официальных объяснений. А чтобы направить Варшаву в нужное русло, представитель МИД Чехии осветил произошедшее в прямом эфире медиагиганта CNN.

Понятно, что имевший место инцидент произошёл совсем не случайно и, скорее всего, связан с желанием Польши, как «любимой жены Цезаря», доминировать в регионе не только над руинами украинского недогосударства, но и над ближайшими соседями и союзниками.

Этот странный конфликт между двумя сопредельными государствами, членами НАТО и ЕС, всколыхнул общественную реакцию в Чехии с проведением исторических параллелей.

Обыватели страны пива и кнедликов внезапно встревожились, что польское вторжение на окраину Пельгржимова и деловитое копошение польских солдат на чужой территории чем-то напоминает агрессивный рецидив пилсудчиков в отношении соседей, поскольку подобное уже происходило в новейшей истории, да и Варшава слишком вяло отреагировала на инцидент.

Чехи внезапно вспомнили, что на протяжении последних ста лет их отношения с Польшей не были безоблачны. В 1919 году государства были вовлечены в 19-дневную войну за контроль над Силезией. В 1938 году Польша выступила одним из активнейших стервятников Мюнхенского сговора, оккупировав Тешинскую волость Чехословакии и город Богумин с прилегающими территориями.

польские танки в чехословацком Тешине, 1938 год

Кое-кто в Чехии вспомнил, что Польша была одной из участниц операции «Дунай» по ликвидации пражского «майдана» 21 августа 1968 года и, совместно с СССР, Болгарией и Венгрией ввела войска в Чехословакию.

польские солдаты в Чехословакии, операция “Дунай”, 1968 год

Правда, в Чехии неохотно вспоминают, что, пока руководство СССР колебалось – вводить или нет войска в Чехословакию, на Москву оказывали давление польские и болгарские товарищи, требовавшие немедленно и круто разобраться с пражскими ревизионистами.

Мало кто знает, но, по словам генерала Владимира Булгакова, участника событий 1968 года, войска союзников сработали очень чётко, захватив оружейные склады чехословацкой армии, что позволило провести операцию «Дунай» малой кровью для всех сторон.

польские солдаты в Чехословакии, операция “Дунай”, 1968 год

Но то ладно. Кто старое помянет – тому глаз вон. Чего не бывает в тёплой семье европейских народов…

То ли дело русские. Разгон «Пражской весны» им никогда не простят, несмотря на спасение Праги, миллионов чехов, и возвращение Тешина и других оттяпанных «европейскими нациями» территорий.

польские солдаты в Чехословакии, операция “Дунай”, 1968 год

Не простят, скорее всего, и в обозримом будущем, поскольку законодательная и исполнительная власти России никак не соберутся достойно ответить на целый ряд недружественных поступков, совершённых чешскими властями всех уровней уже в 2020 году.

польские солдаты в Чехословакии, операция “Дунай”, 1968 год

Нормализацией российско-чешских отношений и не пахнет, Чехия, похоже, совсем страх потеряла, но власти России отделываются 1001-м решительным заявлением МИД.

Российская общественность, которой давно надоели наскоки обнаглевшего в край «братушки», давно предлагает ввести санкции против Чехии, нажав на её уязвимые точки. Например, разорвать туристические связи с этой страной. Для начала.

Несколько лет назад дельную инициативу выдвинула группа депутатов от КПРФ, предложив приравнять участников операции «Дунай-68» к участникам боевых действий.

Депутаты-коммунисты обосновали своё предложение тем, что операция против «пражского майдана» имела важное военно-стратегическое значение, предотвратив серьёзное ослабление Восточного блока и возможное столкновение с армиями НАТО.

Депутаты от чешских правых из партии ТОР-09 (те самые, что инициировали, а затем горячо одобрили снос монумента маршалу Коневу и установку «памятного лома» власовцам) моментально встали на дыбы и выдвинули в ответ «Меморандум Шварценберга» (по фамилии одного из наиболее буйных фракционных депутатов), в котором выступили против «постыдных фальсификаций» и «любых исторических смещений в трактовке событий 1968 года».

Против новых поправок в российский закон «О ветеранах» выступили и первые лица Чехии, вызвав для объяснений российского посла.

Как оказалось, в России и Чехии события 1968 года до сих пор трактуются однозначно отрицательно, как прописано в преамбуле к Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. То есть, в духе и букве понятий ельцинско-козыревского гадюшника.

Однако, если смотреть на ельцинский договорчик, подмахнутый ради признания и одобрения «наших западных друзей», между Россией и Чехией давно нет никаких дружественных отношений. Их не осталось в принципе. Какие ещё нужны доказательства, чтобы признать медицинский факт: Чехия – враг России и подобное положение дел не изменится в обозримом будущем.

Зато, как видим, к смене оценки событий 1968 года в Чехии относятся с обострённым вниманием и даже трепетом. Ну как же: вечные терпилы заставили плясать под свою дудку русского медведя и уже успели войти во вкус.

Судя по материалам чешской прессы, исчезновение термина «оккупация» даже в неофициальной российской риторике вызывает у «наших чешских друзей» сильнейшую отрицательную рефлексию.

Характерно, что выступившего с позиции «не надо ссориться с Прагой» «независимого депутата» Дмитрия Гудкова в Чехии привечают и облизывают, как полезного идиота.

Непонятно, а чем, собственно, недовольны наши чешские партнёры?

21 августа 1968 года группа антисоветски настроенных активистов выставила толпу женщин и детей, чтобы перекрыть трассу между городами Прешов и Попрад на пути продвижения советской танковой колонны.

Мехвод головной машины, опасаясь давить мирных людей, направил танк в кювет. Машина загорелась и в огне погибли трое советских солдат – Юрий Андреев, Евгений Махотин и Пётр Казарин.

Очень странное поведение для оккупантов. Вот если бы танковая колонна

состояла из танков «Тигр» и «Пантера», а за рычагами сидели, скажем, Гуннар, Зигфрид или Ганс, то эти славные европейские парни без малейших колебаний проложили бы путь своих боевых машин в кровавой каше. Но кого сегодня это колышет?

Вы думаете, хоть кто-нибудь поставил нашим танкистам памятный знак? Цветочки, детишки, благодарственные речи на месте гибели троих советских солдат хотя бы раз в год? Не надейтесь и не дождётесь.

Собственно, правомерность проведения операции «Дунай-68» подтверждает день сегодняшний. Не проведи тогда СССР с союзниками эту операцию, и благодарная Чехия гораздо раньше вошла бы во все враждебные нашей стране военно-политические блоки, снесла монумент Коневу, установила памятную хренотень власовцам и пустила на подтирку Договор о дружбе и сотрудничестве. Если не мы им, а они нам продолжат бить по болевым точкам, дальше будет только хуже.