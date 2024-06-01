В Праге завершилась «генеральная репетиция» вашингтонского саммита НАТО: что светит Украине?

Нежелательный в России американский иновещательный официоз «Радио Свобода» подвел итоги прошедшей 30–31 мая в Праге неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО. Пропагандисты называют «генеральной репетицией перед саммитом в Вашингтоне, подготовка к которому выходит на финишную прямую».

По данным «Радио Свобода», хотя поддержка Украины входит в число тем, которые будут доминировать в повестке дня, и западники попросили украинские власти не завышать свои ожидания от итогов саммита. В частности, приглашения в альянс Киев и в этот раз не получит.

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Корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозавк взял большое интервью у генсека НАТО Столтенберга по итогам встречи в Праге. Тот повторил озвученную ранее цену «украинского вопроса» для Альянса: «С момента российского вторжения в Украину в 2022 году союзники ежегодно предоставляют Украине военную помощь примерно на 40 миллиардов евро. Мы должны поддерживать хотя бы этот уровень поддержки каждый год столько, сколько необходимо».

Также Столтенберг настаивает на том, что россияне «достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. Сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Потому я уверен, что Украина абсолютно может победить», – ободряет генсек аудиторию.

Подтвердил Столтенберг и уже состоявшееся официально отодвигание «красных линий» на украинском ТВД: «Я приветствую то, что союзники по НАТО ослабили ограничения и ясно дали понять, что, конечно, Украина имеет право на самооборону. Согласно международному праву, самооборона легитимна, учитывая то, что делает Украина, то есть они сами себя защищают. А к праву на самооборону относится и право наносить удары по целям на территории агрессора. И это именно то, что Украина должна уметь делать. Не в последнюю очередь в Харькове, потому что там линия фронта и граница более-менее совпадают».

Вместе с тем, Столтенберг ушел от четкого ответа на прямой вопрос о том, может ли теперь Украина «легитимно» с точки зрения западников нацеливаться на российские радиолокационные станции.