В правительстве ДНР предлагают навести в Минске порядок силами России

15.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В сложившейся ситуации в Белоруссии остаётся надежда лишь на эффективность спецслужб, причём, разумно было бы даже пригласить российских коллег, так как цена дестабилизации при победе майдана – это новая война на границе с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Республиканский» заявил заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о том, что они хотят восстановить Великую Речь Посполитую – польскую Империю от моря до моря. Хочется напомнить белорусам и выходцам из Галиции, что когда уже Речи Посполитой не было, а было государство Юзефа Пилсудского, они все это (земли Галиции и Западной Руси, – ред.) называли просто – Польша «Б». То есть, Польша второго сорта, понимаете? Хотите быть опять Польшей второго сорта? Зачем вам это нужно?» – отметил Ольхин.

«И то, что все эти распады – это глубоко технологичный процесс, показывает то, что у них, кроме дарения и расхаживания с цветами, самая популярная мера протеста – это выстраивать цепочки людей, когда они берутся за руки. Помните, когда это начиналось в Советском Союзе, они якобы построили от Луганска до Львова такую вот живую цепочку?

Это было начало легального существования украинского национализма, который, совсем еще немного лет прошло после этого, превратился после этого в украинский нацизм, который комфортно себя чувствовал на Западной Украине, а потом с Западной Украины переместился и пропитал власть на Украине на всех уровнях. И сейчас он стоит у наших границ, а мы с ним сражаемся. А Белоруссия погружается в то же самое: те же цепочки из людей выстраивают и т.д.», – привел аналогию эксперт.

«Это все было! Вас уже так обманывали в Речи Посполитой!.. Так было в начале XX века, когда развалилась Российская Империя и Австро-Венгерская, началось все это… Не допускайте этих ошибок, не повторяйте их, пожалуйста! Не нужно змагарства, не нужно литвинства. Они даже не знают, откуда этот флаг, который они носят. Они не знают этот лозунг «Жыве Беларусь!» – кому он, на самом деле, принадлежит и что за этим стоит.

На Украине тоже все кастрюлеголовые кричали «Слава Украине!». И отвечали соответствующе. И когда мы говорили: «Вы что делаете? Это же бандеровский лозунг!». Что нацисты они – «Ой! Слушай, сейчас Януковича уберем, и все будет классно». Теперь хочется спросить: при Порошенко вам было классно? Или при Зеленском, может быть, сейчас классно? Посмотрите открытые источники, посмотрите, во что превратилась экономика Украины, посмотрите, какая убыль населения у вас – уехавшего и умершего населения. Это классно? Вы уверены, что решили проблемы с Януковичем?» – добавил замминистра.

«И технологии, по которой работают оппозиционеры (в Белоруссии – ред.), точно такая же. Понимаете, это настолько больно – не дай Бог, если все это получится. Очень надеюсь, что адекватно сработают спецслужбы белорусские. Пусть уж лучше русские спецслужбы пригласят, в конце концов, на поддержку. Хоть так. Я понимаю, что есть разные точки зрения на происходящее, но нельзя же допускать этого. Дестабилизация там – это новая война на границе с Россией. Зачем она нужна?» – заключил Артём Ольхин.