В правительстве РФ увидели, что в Средней Азии меняется отношение к русскому языку

22.09.2021 12:42 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Все чаще к России обращаются другие страны с просьбами направлять преподавателей и методистов русского языка в зарубежные вузы и школы.

Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

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Издание обратило внимание на проблему, когда приезжающие на заработки в РФ плохо владеют русским языком.

«Плохое владение русским языком — беда этих людей и наша тоже. За 30 лет у многих близких соседей подросло поколение, которое либо плохо владеет, либо вообще не знает русского языка. Руководство некоторых бывших советских республик увязывало утверждение собственной независимости с отдалением от России, в том числе сокращая преподавание русского языка и целенаправленно сужая сферу его использования. Ограничения на полноценное изучение и использование русского языка сузили молодому поколению возможности лучшей реализации себя в жизни. Это тупиковый и неразумный путь», – сказал Оверчук.

По его словам, сегодня к людям более старшего поколения в бывших советских республиках приходит осознание того, что уровень владения русским языком не позволяет молодому поколению претендовать на получение качественного высшего образования в России.

«Все чаще к нам обращаются другие страны с просьбами направлять преподавателей и методистов русского языка в зарубежные вузы, учителей русского языка и литературы в школы, присылать российские учебники, строить российские школы, где обучение будет вестись нашими учителями по российской программе», – говорит вице-премьер.

О добавил, что буквально этим летом началось строительство пяти новых российских школ в Таджикистане.

«Есть обращения о строительстве новых российских школ из других стран. Реализуется большая совместная программа по русскому языку в Узбекистане, где сегодня трудятся 135 наших учителей и методистов и где уже сосредоточено большое количество филиалов российских вузов. Отношение к русскому языку меняется в лучшую сторону», – резюмировал Оверчук.