В правительстве РФ жёстко осадили короналживого Лукашенко

16.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия была заблаговременно предупреждена о планируемых Россией мерах по борьбе с коронавирусом, поэтому сегодняшние высказывания президента Александра Лукашенко вызывают недоумение.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количество инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьёзнее, чем в России. Утверждение, что «Россия вся полыхает от коронавируса», не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Указывается, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, который был предупрежден о запланированных мерах, не выразил никакого протеста.

«Хотели бы подчеркнуть, что ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь вводятся прежде всего по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», – говорится в сообщении.

В российском правительстве предположили, что неадекватно резкая реакция Лукашенко связана с предстоящими в Белоруссии президентскими выборами.

«В целом же вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Отметим, что в пропорциональном отношении в Белоруссии (36 официально зарегистрированных заболевших на 9,5 миллионов населения) коронавирусная инфекция распространена в 6 раз сильнее, чем в России (93 заболевших на 146 миллионов).

Тем не менее, Лукашенко не унимается и безосновательно прямо намекает на якобы сокрытие властями России числа зараженных.