В правительстве Севастополя пытаются скрыть правду о банкротстве морского порта

28.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя пытается не допустить публикации результатов проверки Севастопольского морского порта, анонсированной главой контрольного управления правительства Сергеем Елизаровым.

На прошлой неделе Елизаров публично объявил, что Севморпорт искусственно доводят до банкротства, а правительство города хочет это скрыть. Окончательные результаты проверки, проведенной контрольным управлением, он пообещал опубликовать в начале февраля.

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Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев назвал все факты, озвученные Елизаровым, “враньем, инспирированным олигархатом». В правительстве пытаются избавиться от взбунтовавшегося чиновника и не допустить оглашения результатов проверки КРУ. Взамен они обещают провести свою альтернативную проверку.

«В настоящее время именно по инициативе правительства в состав проверяющей комиссии включены два представителя контрольно-счетной палаты Севастополя и сотрудники управления экономической безопасности Министерства внутренних дел по городу Севастополь. Это гарантирует беспристрастное, объективное завершение проводимой в настоящее время проверки», – заявил Пономарёв.

Однако, как выяснило издание «Форпост», управление МВД по Севастополю не имеет договоренностей с правительством города о проведении проверок.

«Никакого соглашения с УМВД нет. Они (правительство Севастополя – прим.) прислали им письмо с предложением подключиться к проверке, но никаких соглашений или планов совместных мероприятий, о которых говорит Илья Пономарёв, в данный момент не существует», – сообщил источник в правовых структурах.

Проверку порта пообещал провести и новый его директор Валерий Скляров, которого местные СМИ считают ставленником и корпорации «Ростех», и правительства Москвы.

При этом издание «Примечания» выяснило, что карьера нового директора не всегда была связана с морем. При Украине он был начальником отдела безопасности банка, «техником филиала» в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», директором летнего цирка.

Во время «Русской весны» Скляров стал заметным лидером местной самообороны, и после воссоединения Крыма с Россией его карьера пошла в другом направлении. Сначала он работал гендиректором ООО “Производственно-Транспортный Комплекс “Керчь”, а затем возглавил ООО «Севастопольский специализированный морской порт».

Свою деятельность в Севморпорте этот человек замечательной судьбы начал с того, что уволил практически все руководство предприятия — 17 человек. Словно специально для того, чтобы усложнить проведение объявленной проверки. Она еще не началась, но Скляров в эфире местного телеканала ИКС уже уверенно заявил: правительство города порт не банкротило.

Таким образом выстраивается линия оборона оглашению результатов проверке контрольного управления, которые могут быть опубликованы уже в конце этой недели.