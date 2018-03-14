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В правительственном квартале Киева приветствуют украинских рабов
В Киеве на улице Институтской неподалеку от станции метро “Крещатик” неизвестный мужчина поднял плакат с надписью “Доброе утро, рабы!”
Об этом на своей странице в Faccebook сообщила депутат Верховной Рады прошлых созывов Юлия Ковалевская (Ляхович).
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Примечательно, что пикетчик проводил свою акцию в правительственном квартале столицы неподалеку от улицы Банковой, где расположена администрация президента Украины.
“Очень символично выглядят бананы”, – писали в комментариях к посту один пользователи.
“Всё же есть люди, которые понимают происходящее в Украине и открыто об этом заявляют”, – отмечали другие.
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Метки: Киев, рабы, Украина после Майдана
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