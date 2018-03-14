14.03.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политика, Скандал, Украина

В правительственном квартале Киева приветствуют украинских рабов


В Киеве на улице Институтской неподалеку от станции метро “Крещатик” неизвестный мужчина поднял плакат с надписью “Доброе утро, рабы!”

Об этом на своей странице в Faccebook сообщила депутат Верховной Рады прошлых созывов Юлия Ковалевская (Ляхович).

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Примечательно, что пикетчик проводил свою акцию в правительственном квартале столицы неподалеку от улицы Банковой, где расположена администрация президента Украины.

“Очень символично выглядят бананы”, – писали в комментариях к посту один пользователи.

“Всё же есть люди, которые понимают происходящее в Украине и открыто об этом заявляют”, – отмечали другие.

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