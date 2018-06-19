19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 839 просмотров
Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В правительственном квартале Киева задержали человека с автоматом Калашникова


Правоохранители задержали молодого человека с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку» — сообщили в полиции Киева. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Инцидент произошел на перекрестке улиц Грушевского и Садовой, где бойцы полка полиции особого назначения № 2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на неизвестного.

По словам правоохранителей, молодой человек не смог внятно объяснить происхождение этих вещей.

Задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть