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В правительственном квартале Киева задержали человека с автоматом Калашникова
Правоохранители задержали молодого человека с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку» — сообщили в полиции Киева.
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Инцидент произошел на перекрестке улиц Грушевского и Садовой, где бойцы полка полиции особого назначения № 2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на неизвестного.
По словам правоохранителей, молодой человек не смог внятно объяснить происхождение этих вещей.
Задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.
Метки: Киев, правительственный квартал, Происшествие
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