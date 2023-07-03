В правовой системе Украины коллапс, 80 тысяч дел завели на уклонистов – Пискун

Анатолий Лапин.  
03.07.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


На Украине завели 80 тысяч уголовных дел в отношении лиц, не желающих идти воевать.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине завели 80 тысяч уголовных дел в отношении лиц, не желающих идти воевать....

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Кроме того, еще 90 тысяч дел возбудили по тяжким статьям в отношении «предателей» и «изменников родине».

«Насколько мне известно, сейчас возбуждено в Украине 80 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством. Огромное количество – я не знаю, что будут делать с этими детьми, которые отказались воевать, будет ли их реально кто-то сажать. У меня вопрос, куда? У нас столько тюрем нет», – сказал бывший генпрокурор.

«Кстати, хочу вас обрадовать – 80 тысяч уголовных дел в отношении детей, которые побоялись идти в армию и воевать, и всего 6 уголовных дел направлено в суд и закончено рассмотрение в отношении лиц, которые совершили измену родине, предательство, которые наводили чужие ракеты, вражеские. 6 таких уголовных дел рассмотрено в судах.

Еще 18 [тысяч] лежит нерассмотренных из 90 тысяч, которые, опять же, зарегистрированы. Это говорит, что в правовой системе государства не просто коллапс, правовая система не работает», – заявил Пискун.

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