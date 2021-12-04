В предчувствии нового переворота. Бишкек оказался в ловушке пантюркизма и «многовекторности»

В Киргизии продолжается процесс нестабильности после прошедших 28 ноября парламентских выборов, так как ЦИК никак не может полностью посчитать все голоса избирателей, меняя проценты за те или иные партии, ссылаясь на ошибки автоматической системы. А тем временем оппозиционные партии продолжают протестовать, не признавая их результаты и обвиняя президента Садыра Жапарова в узурпации власти.

Сначала, в момент подсчета еще в ночь на понедельник, в парламент проходили старые партии, но неожиданно после сбоя системы, цифры поменялись, и вперед вырвались пропрезидентские две партии «Ата-Журт Кыргызстан» («Отчизна – Кыргызстан») и «Ишеним» («Доверие»).

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В пул вышло шесть партий, когда постоянные игроки оказались обделенными и лишились кресел, не преодолев 5-ти процентный барьер, в том числе и старейшая партия «Атамекен» («Отечество»). Затем после протестов после закулисного сговора в число проходящих в состав нового Жогорку Кенеша попала оппозиционная партия бывших силовиков-отставников «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»).

Но несмотря на корректировки, протесты в Бишкеке возле здания ЦИК не прекращаются до сих пор, как и пять партий «Ата Мекен» («Отечество»), «Реформа», «Социал-демократы», «Азаттык» («Свобода») и «Улуттар биримдиги» («Гармония народа») до сих пор отказываются признавать официальные данные, призывая своих сторонников продолжать оспаривать результаты гонки.

Ситуация еще более накалилась, когда 1 декабря был избит толпой неизвестных молодых людей глава партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев. Собственно, нет смысла лить слёзы по этому поводу, так как он легко отделался и не получил серьёзных травм, а в итоге у него лишь был похищен дорогостоящий мобильный телефон. Но этот случай не добавляет стабильности и даёт в руки оппозиции дополнительные поводы для организации новых акций протеста.

Киргизский политик Омурбек Текебаев подвергнувшийся нападению у здания ЦИК

В целом нынешняя ситуация воспроизводит все те же проблемы, которые возникали в республике и во время всех предыдущих выборов, когда так же выходила из строя электронная система подсчета голосов ЦИКа, что давало повод противникам проводить акции протеста. Это к сожалению, уже неотъемлемая часть политической системы Киргизии, где отношения между группировками и кланами выясняются на площадях посредством «цветных революций».

Впрочем, и новая власть – это плод такого переворота октября прошлого года, которая пытается укрепить собственный трон через введение новой Конституции, где усиливается роль президента, а выборы в парламент проходят теперь не только по партийным спискам, но и одномандатным округам. Естественно, что по ним прошли в основном крупные бизнесмены и сторонники Садыра Жапарова. Парламент превращается, таким образом, в послушную машинку по штамповке нужных законов.

Понятно, что президент стремится вернуться ко временам Курманбека Бакиева, став главным суперарбитром и подчинив себе путем репрессий все группировки. Благо, что сам он выходец из его обоймы и попросту перенял данные методы. Но пока это тоже не дало ощутимых результатов и не придало стабильности системе, так как в экономике продолжились с удвоенной силой жесткие неолиберальные реформы, а национализация золоторудного месторождения Кумтор так и не привела к увеличению доходности бюджета.

Но самым главным просчётом стало то, что новый режим отказался трогать западную пятую колонну в лице многочисленных неправительственных организаций и фондов, связанных с посольствами стран ЕС, Великобритании и США. Принятие достаточно умеренного закона об НКО стало запоздалым решением, неспособным изменить ситуацию, и который легко обойти. Единственным способом радикально изменить положение – может быть только их ликвидация государством как иностранных агентов, длительное время подрывающих политическую стабильность в стране.

Ведь именно эти организации на протяжении многих лет не только внедряли чуждую идеологию либерализма, но и стравливали друг с другом конкурирующие региональные группировки, создавая основу для хронических и перманентных революций. Чего только стоит кампания, инициированная при участии американского радио «Азаттык» (Свобода), направленная против олигарха Матраимова, создавшая предпосылки для октябрьского переворота прошлого года.

Чему удивляться, когда ГКНБ объявило 26 ноября о раскрытии планов очередного государственного переворота с участием бывших высокопоставленных чиновников и почему-то кандидатов от «Партии зелёных». Якобы заговорщики пытались воспользоваться общим недовольством после парламентских выборов и устроить новый майдан в центре Бишкека и даже наняли для этого около тысячи молодых людей из сельской глубинки.

При этом 1 декабря киргизские силовики в своём пресс-релизе напрочь отвергли версию российского военного журналиста Сергея Пегова о причастности к заговору турецких НПО. Хотя очевидно, что если Анкара, наоборот, сейчас активно поддерживает Садыра Жапарова, то в попытках переворота вполне могли засветиться сторонники Фетхуллаха Гюлена, связанные с ЦРУ, которые десятилетиями безнаказанно действовали на территории КР. Поводом для антиправительственных действий могла послужить выдача Реджепу Эрдогану их главаря Орхана Инанды, получившего в прошлые годы киргизское гражданство.

Официальный Бишкек не допускает эту мысль, так как сам попал в ловушку своей внешней политики, которая всё больше и больше отдаляется от российского вектора. Ведь после ухода с поста президента и ареста Алмазбека Атамбаева, считавшегося сторонником Москвы, в правящем классе вновь возобладала идея о необходимости возврата к многовекторному курсу. Это стремление уже на практике реализовал Садыр Жапаров, пойдя по пути сближения с Турцией, когда пантюркизм, как и в соседнем Казахстане, стал основной частью внешнеполитической повестки и внутренней идеологии.

И вместо борьбы против огромного сектора неправительственных организаций, связанного с Западом, новый президент стал превозносить панисламистские идеи, предлагая внедрить уроки веры в школах, подражая своим новым хозяевам из Анкары и пытаясь оседлать религиозно-консервативную волну в стремительно культурно и социально деградирующем обществе. Будучи национал-популистом, Садыр Жапаров ставит на данные ценности и взгляды, что также распахнуло двери для развития национализма и русофобии в стране. Может, поэтому в разгар разборок с недовольными партиями США 1 декабря неожиданно признали результаты парламентских выборов?

Только этим он сам открывает ящик Пандоры, так как мы знаем, что прозападные НПО и исламисты давно образовали смычку в Средней Азии, и способны в случае надобности совершить уже «зеленую революцию». Да и сам президент может быть задушен в крепких объятиях своего кумира – Реджепа Эрдогана, создающего сейчас из Киргизии свой плацдарм для ведения агрессивных действий в отношении Таджикистана и Китая.

Вся эта игра может далеко завести Садыра Жапарова и привести к плачевному результату вплоть до потери власти, так как все недовольные группы, выкинутые им сейчас из парламента, действительно могут сплотиться и на фоне глубокого социально-экономического кризиса, а также воспользовавшись данными противоречиями, осуществить очередную заварушку. Только в этот раз в заговоре могут принять участие уже реальные внешние силы, заинтересованные в сохранении нестабильности в регионе. И никакая Организация тюркских государств уже не поможет возвышавшемуся соратнику Бакиева.

Поэтому единственным здравым решением для Бишкека, хотя бы из чувства самосохранения, может быть только отказ от внешней и внутренней авантюристической политики, связанной с пантюркизмом и «многовекторностью».