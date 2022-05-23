В предчувствии тяжелых поражений: зачем Зеленский выложил допрос Медведчука

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Новости Украины

СБУ опубликовала сегодня содержание допросов арестованного оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Из сообщений украинской спецслужбы следует, что Медведчук дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности оппозиционер утверждает, что Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубы «Самара – Западное направление» и торговли углем с ДНР и ЛНР. Порошенко при переводе нефтепровода в свою частную собственность обратился к Медведчуку с просьбой связаться с российским руководством и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях, заявляет СБУ.

Также в СБУ заявили, что задержанный раскрыл детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины в ДНР и ЛНР, в которых, по этим данным, была задействована вся верхушка украинского госаппарата, «начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему».

По данным украинского ведомства, всего под руководством Порошенко Киев закупил у Донецка и Луганска угля на сумму 200 млн гривен (тогда около $8 млн).

Медведчук был заключен под домашний арест по подозрению в госизмене и содействии терроризму, которое, по версии следствия, заключалось в закупках угля в ДНР и ЛНР. После начала СВО он попытался бежать, но в апреле был задержан СБУ.

Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал сомнение в том, что Медведчук может быть обменен на вышедших с «Азовстали» националистов.

«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований», – сказал Песков.

Публицист Егор Холмогоров считает, что показания Медведчука играют на пользу России.

«Как показали последние допросы с показаниями на Порошенко, выменивать Медведчука ни в коем случае нельзя. В Киеве он гораздо полезней Родине, чем в Москве», – написал он в своем ТГ-канале.

Политолог Модест Колеров, напротив, полагает, что содержание допросов Медведчука свидетельствует о том, что этот якобы пророссийский политик вел игру против Москвы.

«Медведчук грубо обманул Москву, отрекомендовал своего подельника Порошенко как хорошего собеседника. Поэтому Москва приветствовала Порошенко у власти. Но Медведчук продолжил обман, затеяв через Россию бизнес с Донбассом в пользу Порошенко, который к тому времени начал ожесточенно убивать Донбасс. И сам Медведчук объявил Донбасс преступниками. Ничего, кроме лицемерия. Теперь он расскажет, что шпионил не на Россию против Украины, а на Украину против России», – написал он.

Его коллега Максим Жаров уверен, что следующая партия компромата от Медведчука будет касаться его кума – президента России.

«Сработавшая сегодня «закладка» СБУ против Порошенко, вложенная в уста Медведчука, приближает момент, когда последний начнёт озвучивать «закладки» СБУ и против Путина . Именно этот момент заставляет московскую «партию мира» запускать через Слуцкого пробросы об «обмене» Медведчука «азовцев». Но судя по настрою Киева, Кремль не получит Медведчука до тех пор, пока он не отработает антипутинскую «закладку». Если в Кремле правильно осознают эти киевские реалии, то в ближайшее время стоит ожидать в агитпропе кампании по дискредитации Медведчука. Другого способа демпфировать в России «закладки», вкладываемые в уста Медведчука, не существует», – пишет Жаров.

Другой эксперт Марат Баширов считает, что публикация допросов Медведчука обусловлена исключительна внутренней украинской повесткой.

«С обвинением Медведчуком Порошенко – всё просто. Зеленский начал подготовку к выборам президента Украины и Верховной Рады. Ему надо максимально зачистить поле и запугать всех остальных. Похмелье после поражения на Донбассе и в других регионах Украины будет тяжёлым», – пишет Баширов.