22.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Спецслужбы, Украина
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В преддверии неминуемой отставки Луценко внезапно ушел в отпуск

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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“Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске”, – написала Сарган.

Кроме того, Сарган добавила, что она “тоже в отпуске”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал первым делом назначить через новую Верховную Раду новых глав силовых ведомств, в том числе генерального прокурора. Отвечая на вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ, Президент сказал, что оно “точно не в “Лу” начинается и не на “ко” заканчивается”.

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