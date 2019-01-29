В предвыборных украинских рейтингах лидирующие места остаются за партией войны

29.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Кто бы ни стал президентом Украины из первой тройки кандидатов-лидеров, сценарий для страны один – война и национализм.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«150 тысяч украинцев в год просто исчезают. Это, как маленький городишко, взяли и исчезли. И если Нацбанк говорит, что 12 млрд перевели из заграницы гастарбайтеры, то это те украинцы, которые не вернутся назад в Украину, иначе они элементарно не смогут содержать свои семьи. И здесь мы упираемся в другую сторону: никто не пересчитывал, какое сейчас население на Украине и здесь зарыта определённая возможность для манипуляций. Хороших там (на заработках – ред.) десять процентов», – рассказал писатель.

«Для меня технологически что Порошенко, что Тимошенко. Они что, говорят, что мы в НАТО не пойдём? Что мы хотим мира, что мы начнём разговор об амнистии, о Минских соглашениях? Они все – представители партии войны, никто из них не идёт в предвыборную кампанию с какими-то разумными предложениями о том, как эту войну закончить. Они все на этой националистической волне – война до победного конца.

Поэтому мне всё равно, что Тимошенко, что Порошенко, что Зеленский, который вчера говорил, что он в НАТО ни в коем случае, а сегодня, мол, уже в НАТО пойдём», – резюмировал Сергиенко.