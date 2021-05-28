В преступлении с надругательством над белорусским флагом в Риге участвовал американский агент-гей

28.05.2021, Москва, Елена Острякова

Сотрудник посольства США в Латвии Нилс Студентс лично принимал участие в провокации в центре Риги, когда мэр латышской столицы Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем сняли государственный флаг Белоруссии с флагштока, где находились стяги всех стран, участвующих в чемпионате мира по хоккею.

Об этом в своем телеграмм-канале написал белорусский политический активист Андрей Сыч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он там солировал во всех смыслах и выступал не только куратором провокации, но и собственноручно снимал флаг Беларуси. Я-то всё думал: откуда такой знакомый украинский почерк флешмоба? Оказывается, всё до безобразия просто. Интересно, что за год до этого Нилс Студентс торжественно водрузил в Риге истинное “знамя демократии” – радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Ренессанс колониализма», – написал Сыч.

Сегодня генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра Риги и главы МИД Латвии.

«Преступные действия выразились в публичном снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», – сказал официальный представитель прокуратуры Дмитрий Брылев.

Мартиньш Стакис, узнав об этом, не счел нужным извиниться и раскаяться за свой поступок, а наоборот оскорбил белорусского президента.

«Видно, что режим бесится в своей красоте. Если мы говорим о преступных действиях, то я бы предложил Лукашенко лучше искать справедливости в трибунале Гааги. Там ему ответят на все вопросы. Можем встретиться там», – заявил Стакис в интервью беглой белорусской оппозиционерке Ольге Карач.

Он уверяет, что получает массу писем от змагаров со словами благодарности.

В отличие от мэра, жители Риги испытывают за него стыд. Сегодня активисты партии «Русский союз Латвии» пришли к постаменту с флагами стран-участниц ЧМ по хоккею в центре Риги с целью вернуть на место государственный флаг Белоруссии. Однако сделать это не позволили сотрудники полиции, дежурившие на месте.

Федерация хоккея Латвии сообщила, что часть команд ЧМ по хоккею в Риге хотят снять свои государственные флаги в знак солидарности с Белоруссией.