В «президенты» Косово рвется бандит и военный преступник

26.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай провел неудачные переговоры с лидерами Демократической партии Косово Кадри Весели и «президентом» края Хашимом Тачи по поводу выдвижения своей кандидатуры в «президенты».

После этого Харадинай заявил, что если его кандидатура не наберет достаточного количества голосов в парламенте, он пойдет на всенародные выборы.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу T7 экс- «премьер-министр» Косово, бывший полевой командир и один из лидеров фамильного бандитского клана Рамуш Харадинай сказал, что если его кандидатура не найдет поддержки в парламенте («президента» Косово выбирает Ассамблея Косово), то «Косово пойдет на выборы». То есть он организует всенародное голосование по кандидатуре президента.

Также бывший боевик не исключил, что может войти в руководство созданной албанскими террористами «Армии освобождения Косово» (UCK) Демократической партии Косово в которой ранее не состоял: дело в том, что Харадинай относится к другому клану этого военизированного бандформирования, который долгое время соперничал с группировкой Тачи-Весели. Поэтому он в свое время организовал свою партию Альянс за будущее Косово.

Рамуш Харадинай номинально считается обвиняемым Специальным суда по Косово в Гааге, равно как Хашим Тачи и Кадри Весели, при этом недавно он высказал уверенность, что все обвинения как против него, так и против его подельников будут сняты.

В 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выдвинул против Рамуша Харадиная обвинения по 37 пунктам, включая «издевательства, убийства и насильственное перемещение гражданских лиц из сербов, цыган, и косовских албанцев, заподозренных в сотрудничестве с сербскими силами».

Однако в 2008 году он был оправдан по всем статьям, потому что свидетели по его длу «странным образом» то умирали, то исчезали. В 2010 году дело экс-«премьера» было рассмотрено повторно, и он снова был полностью оправдан.

В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие сецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

В 90-е, до начала войны.

В середине 90-х он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

«Первой акцией в Метохии в Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев, которые трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица.

У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему он осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок с нашим бойцом, получив сильный удар в голову.

Харадинай после поединка с русским бойцом.