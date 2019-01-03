В президенты Украины идет агент ЦРУ

03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба его партии.

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«Делегаты всеукраинского съезда партии «Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко „Справедливость“ 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — говорится в сообщении.

Напомним, Наливайченко стал главой СБУ при Викторе Ющенко и “прославился” на этой должности отекровенным лоббированием интересов американской разведки, связями с которой он открыто кичился. В частности, именно при Наливайченко резидентам ЦРУ отвели для постоянного нахождения в Киеве целый этаж в главном офисе СБУ на улице Владимирской в Киеве. Бывший глава СБУ Александр Якименко утверждает, что Наливайченко был завербован ЦРУ в годы работы на дипломатической службе в США в 2001—2003 годах.

В данный момент официально в президенты выдвинуты кандидатуры главы «Самопомощи» Андрея Садового, депутата Сергея Каплина, и экс-министра экологии Игоря Шевченко.