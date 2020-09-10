В Прибалтике готовят провокаторов и путчистов для России

10.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Зарубежные неправительственные организации проводят тренинги по организации антиправительственных акций в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» рассказал глава созданной год назад в Госдуме Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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По его словам, установлены многочисленные факты вмешательства во внутренние дела России во время борьбы с коронавирусом и подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию.

«Кроме того, мы выяснили, что зарубежные неправительственные организации ведут последовательную работу по подготовке профессиональных провокаторов, организаторов протестных акций на зарубежных тренингах, курсах, семинарах. Называться это может по-разному, но суть одна. Вся эта дестабилизирующая кампания иностранных НПО и СМИ, официальных лиц иностранных государств направлена на нагнетание в нашей стране паники и протестных настроений», – сказал Пискарев.

Он сообщил, что в Прибалтике для деструктивных НКО из России и стран СНГ Госдепартаментом США совместно с Фондом Сороса и Европейским фондом в поддержку демократии проводятся закрытые тренинги и семинары по обеспечению информационной безопасности при обмене данными между НКО и зарубежными грантодателями.

«Активистов российских НКО, реализующих иностранные проекты, там обучают применять конспиративные каналы связи для получения грантов из-за рубежа, а также методикам сбора пожертвований, в том числе в сети Интернет. Национальный демократический институт (США) в той же Прибалтике проводит форумы и семинары для наших граждан по внедрению технологий манипулирования населением», – говорит политик.

Он подчеркивает, что на подобных мероприятиях учат управлять большими группами людей, оказывать влияние через соцсети, взаимодействовать с правоохранительными органами и СМИ.

«Вся эта работа с российскими гражданами осуществляется по аналогии с агентурной работой западных спецслужб с соблюдением требований конспирации», – уточнил депутат.

«Особого внимания заслуживают немецкие НПО, которые регулярно проводят форумы, где насаждают идею необходимости пересмотра истории в выгодном им направлении. Основная идея таких мероприятий – отождествление преступлений нацистов с политическими репрессиями в СССР», – резюмировал Пискарев.