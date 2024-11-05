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В конце октября 2024 года в Литве при загадочных обстоятельствах погиб главный сборщик донатов для террористов из неовласовского «Русского добровольческого корпуса» в Прибалтике Дмитрий Новиков по кличке «Казак».

Европейское следствие считает, что Новиков погиб под колесами фуры, однако либералы из Telegram-канала «Нехта» опубликовали другую версию – экстремиста могли «грохнуть» подельники.

Новиков после начала СВО занимался сбором пожертвований для неовласовцев, воюющих на стороне ВСУ, за что был отмечен благодарственной грамотой от верхушки террористической РДК.

Однако отношение внутри группировки к нему было неоднозначным. Многие боевики РДК считали, что от услуг «Казака» лучше отказаться, поскольку тот не скрывал склонности к педерастии, и это дискредитирует неовласовцев, становится предметом насмешек со стороны некоторых ультраправых.

Незадолго до смерти Новикова отдельные боевики РДК обвинили его в воровстве денежных средств, собранных для подразделения. Речь шла о присвоении донатов на сумму в несколько десятков тысяч евро. Новикова объявили «нерукопожатным», в его адрес посыпались угрозы.

Авторы «Нехта» утверждают, что Новикова убили подельники из «РДК», либо его сторонники, и призывают литовскую полицию провести беспристрастное расследование.