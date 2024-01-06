В Прибалтике – скандал с паспортами детей Абрамовича. Олигарха спасло третье гражданство – Израиля

Елена Острякова.  
06.01.2024 14:06
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, Политика, Прибалтика, Санкции


Сын российского олигарха Романа Абрамовича Аркадий успешно обменял свой литовский паспорт, хотя русофобские власти Литвы сделали вид, что хотят разобраться, откуда у отпрыска подсанкционного бизнесмена гражданство этой европейской страны.

В декабре Би-Би-Си раскопала фотографию паспорта сына олигарха в документах кипрской компании Meritservus и подняла скандал, поскольку срок действия паспорта Аркадия истекал 5 декабря. Он получил его 10 лет назад.

Сын российского олигарха Романа Абрамовича Аркадий успешно обменял свой литовский паспорт, хотя русофобские власти...

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Литовский центр расследовательской журналистики Siena выяснил, что и дочь Абрамовича Анна имеет литовское гражданство. Когда она его приобрела, неизвестно.

Ранее The Guardian установила, что в феврале 2022 года до начала СВО Абрамович переписал активы из 10 тайных оффшорных трастов и другое имущество на своих семерых детей. Уже в марте  они стали новыми бенефициарами трастового фонда Абрамовича Grano. Всего же олигарх спрятал таким образом не менее 4 миллиардов долларов. Вскоре он попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Австралии.

Прибалтийские журналисты-расследователи пришли к выводу, что литовские паспорта детей Абрамовича использовались для проведения операций, которые оценивают как попытку обхода международных санкций, наложенных на олигарха.

В МВД Литвы поручили разобраться, откуда у детей Абрамовича литовское гражданство. Комиссия сейма по расследованию того, каким образом эти паспорта были получены, создана с подачи президента Гитанаса Науседы.

Теперь в Литве планируют внести в Закон о гражданстве поправки, расширяющие основания для лишения паспорта. Изменения будут касаться всех граждан Литвы с двойным гражданством. По новым правилам паспорт смогут аннулировать, если гражданин «угрожает интересам безопасности страны или публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы, членов ЕС и их союзников».

Также литовскому департаменту миграции поручено изучить санкционные списки Евросоюза и проверить, не являются ли родственники включенных в реестр гражданами Литвы.

Однако вся эта шумиха поднята только для того, чтобы поддержать русофобский имидж Вильнюса, а Аркадий Абрамович между тем успешно продлил свой литовский паспорт на 10 лет еще в октябре

«Самому Роману Абрамовичу литовский паспорт на хрен не нужен. Он же – португалец», – пошутил в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Впрочем, португальское гражданство, которое олигарх получил незаконно как потомок сефардов, не помогло ему, когда в декабре 2023 года он попытался снять с себя санкции через Генеральный суд Евросоюза.

Спасает Абрамовича третье гражданство – израильское. Вчера районный суд Тель-Авива удовлетворил его ходатайство и обязал местный банк Mizrahi Tefahot осуществить перевод 8 млн шекелей в пользу благотворительно-спасательной организации ZAKA.

Банк обосновал свой отказ необходимостью соблюдать режимы введённых против бизнесмена санкций ЕС и  Великобритании. Однако судья Ярдена Серусси постановила, что санкции ЕС не применяются в Израиле.

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