В Прибалтике – скандал с паспортами детей Абрамовича. Олигарха спасло третье гражданство – Израиля

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сын российского олигарха Романа Абрамовича Аркадий успешно обменял свой литовский паспорт, хотя русофобские власти Литвы сделали вид, что хотят разобраться, откуда у отпрыска подсанкционного бизнесмена гражданство этой европейской страны.

В декабре Би-Би-Си раскопала фотографию паспорта сына олигарха в документах кипрской компании Meritservus и подняла скандал, поскольку срок действия паспорта Аркадия истекал 5 декабря. Он получил его 10 лет назад.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Литовский центр расследовательской журналистики Siena выяснил, что и дочь Абрамовича Анна имеет литовское гражданство. Когда она его приобрела, неизвестно.

Ранее The Guardian установила, что в феврале 2022 года до начала СВО Абрамович переписал активы из 10 тайных оффшорных трастов и другое имущество на своих семерых детей. Уже в марте они стали новыми бенефициарами трастового фонда Абрамовича Grano. Всего же олигарх спрятал таким образом не менее 4 миллиардов долларов. Вскоре он попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Австралии.

Прибалтийские журналисты-расследователи пришли к выводу, что литовские паспорта детей Абрамовича использовались для проведения операций, которые оценивают как попытку обхода международных санкций, наложенных на олигарха.

В МВД Литвы поручили разобраться, откуда у детей Абрамовича литовское гражданство. Комиссия сейма по расследованию того, каким образом эти паспорта были получены, создана с подачи президента Гитанаса Науседы.

Теперь в Литве планируют внести в Закон о гражданстве поправки, расширяющие основания для лишения паспорта. Изменения будут касаться всех граждан Литвы с двойным гражданством. По новым правилам паспорт смогут аннулировать, если гражданин «угрожает интересам безопасности страны или публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы, членов ЕС и их союзников».

Также литовскому департаменту миграции поручено изучить санкционные списки Евросоюза и проверить, не являются ли родственники включенных в реестр гражданами Литвы.

Однако вся эта шумиха поднята только для того, чтобы поддержать русофобский имидж Вильнюса, а Аркадий Абрамович между тем успешно продлил свой литовский паспорт на 10 лет еще в октябре

«Самому Роману Абрамовичу литовский паспорт на хрен не нужен. Он же – португалец», – пошутил в своем тг-канале публицист Сергей Мардан.

Впрочем, португальское гражданство, которое олигарх получил незаконно как потомок сефардов, не помогло ему, когда в декабре 2023 года он попытался снять с себя санкции через Генеральный суд Евросоюза.

Спасает Абрамовича третье гражданство – израильское. Вчера районный суд Тель-Авива удовлетворил его ходатайство и обязал местный банк Mizrahi Tefahot осуществить перевод 8 млн шекелей в пользу благотворительно-спасательной организации ZAKA.

Банк обосновал свой отказ необходимостью соблюдать режимы введённых против бизнесмена санкций ЕС и Великобритании. Однако судья Ярдена Серусси постановила, что санкции ЕС не применяются в Израиле.