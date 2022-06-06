В Приднестровье атакована база российских миротворцев

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Новости Украины

Теракт был совершен в отношении российских миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщает Следственный комитет ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении.

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Это не первые теракт с использование дронов в Приднестровье. Ранее они прилетали с Украины. В начале мая взрывные устройства натовского производства были дважды, с интервалом в несколько дней, сброшены на российскую воинскую часть в селе Воронково рядом с бывшим аэродромом.

В мае начиненный взрывчаткой дрон, летевший от украинской границы к радиоцентру «Маяк», был сбит. А ранее неизвестные вели наблюдение за объектами при помощи семи беспилотников.

В апреле прозвучало 2 взрыва на окраине Тирасполя. Там беспилотник сбросил неизвестные боеприпасы на склад ГСМ воинской части Приднестровья. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Осколками был поврежден частный автомобиль.

На прошлой неделе в Приднестровье приняли новые правила использования дронов. Беспилотные летательные аппараты со взлетной массой свыше 30 кг подлежат обязательной регистрации. От 150 г до 30 кг — регистрация уведомительная. Мелкие аппараты до 150 г можно запускать свободно. Президент ПМР Вадим Красносельский своим указом запретил использовать беспилотники без предварительного согласования с Министерством госбезопасности.