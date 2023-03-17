В Приднестровье будут привлекать за молдавский закон о сепаратизме

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Приднестровья намерены противодействовать принятому в Молдове 2 февраля «закону о терроризме».

Об этом на встрече с депутатами Бендер заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Можно привлечь всех. Кто служит, кто командует, кто руководит, кто платит налоги. Даже уплата налогов будет квалифицироваться как “поддержка сепаратистского режима”, даже подоходный налог будет квалифицироваться при желании. Вопрос в том, какая будет правоприменительная практика по нему. Исходя из этого, мы будем противодействовать. Это 100%. Естественно, мы сложа руки не сидим. Мы тоже внесли некоторые изменения в наш Уголовный кодекс, благодаря которому мы сможем привлечь всех тех, кто будет применять данный “закон о сепаратизме” в отношении приднестровских граждан», – сказал Красносельский.

Он напомнил, что действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи заявлял в Кишиневе о том, что такое законодательство не следует вводить в силу. Однако в Бендерах СБУ готовила теракт против делегации ОБСЕ.