В Приднестровье и Молдове расценили статью Путина как послание всему постсоветскому пространству

15.07.2021, Тирасполь, София Русу

Новости Украины

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обращена не только к Украине, но и к другим государствам, в частности, постсоветским республикам.

Публикация указывает на границы, которые Россия никому не позволит переходить, содержит аргументацию под фундамент новой политики Москвы, дает надежду на укрепление страны. Так считают эксперты из Молдовы и Приднестровья, принявшие участие в опросе «ПолитНавигатора».

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Анатолий Дирун, кандидат политических наук, Тирасполь

Обращение российского президента к теме Украины показывает, на наш взгляд, насколько актуальным этот вопрос является для российского лидера. Отчасти его статья выглядит как попытка отрефлексировать новую позицию Москвы по отношению к Киеву. Почему новую? Дело в том, что после событий 2014 года и разрыва российско-украинских отношений Россия находится в поиске новой парадигмы отношений с Украиной. Исторический дискурс статьи – не о подарках советской власти, а скорее, о единой судьбе двух народов, связанной на протяжении веков. В то же время невольно возникает вопрос, как могла Москва допустить такую ситуацию при столь богатой единой истории. Автор не ставит перед собой задачу ответить на вопрос, как будут развиваться отношения дальше, но акцентирует внимание на красных линиях, которые Москва никому не позволит переходить и, самое главное, показывает готовность воевать за эти позиции. В этом отношении, полезно обратить внимание на эти красные линии другим руководителям постсоветских республик, в частности Республики Молдова.

Александр Кориненко, политолог, Кишинев

Владимир Путин пояснил, что написание этой статьи связано с активизацией проекта «анти-Россия». Действительно, обратите внимание, что Запад активно работает с пространством, которое традиционно считается сферой интересов России. Одним из главных тезисов западных аналитиков является оторвать Украину от России, создать некую «анти-Россию», а также осуществить давно испробованные методы, а именно пояс недружественных стран-соседей, которые будут блокировать влияние России. Статья Путина – это сигнал коллективному Западу, что Россия не будет сидеть сложа руки, она станет жестко защищать свои интересы, к тому же он четко обозначил, что Кремль пойдет до конца. Еще это и сигнал тем силам в постсоветских республиках, которые активно работают или готовы включиться в план «анти-Россия», что Москва не отступит.

Игорь Иваненко, кандидат политических наук, политолог, Москва – Тирасполь

Думаю, что статья нацелена на несколько аудиторий. Во-первых, она, безусловно, имеет внутрироссийское значение. Накануне важнейших для России парламентских выборов президентский текст дает понимание основного вектора внешней политики Российского государства. Это весьма важно для патриотически настроенного электората Владимира Путина, тем более, что российское информационное пространство сильно разогрето украинской проблематикой. Второй посыл адресован элитам евроатлантических держав. Внешним управителям Украины следует урезонить своих протеже в Киеве, ведь Москва помнит о сложносоставном характере Украинского государства и вполне может отозвать свои многочисленные территориальные подарки. Третий посыл – украинским элитам, к которым Путин обращается как бы через голову Зеленского. Статья очень точно характеризует нынешнее состояние общественной мысли Украины, где всякое геополитическое инакомыслие приравнено к преступлению против государства. Ну, и в-четвертых, статья обращена к лидерам других постсоветских государств. Очевидно, что такая же логика перспективных взаимоотношений читается в отношении Белоруссии, Казахстана, Армении… Вполне вероятно, что и дата выхода статьи (накануне визита в Петербург Лукашенко и его пятичасовых переговоров в Путиным) выбрана специально. Что касается Молдавии, есть объективный исторический закон: во времена политических союзов, а тем более объединений России и Украины она неминуемо попадала в сферу влияния Москвы и Киева. И наоборот, когда между «царем» и «гетманом» существовали конфликты, этим пользовались западные или южные соседи Молдавии. Через неделю исполнится 310 лет Прутскому походу Петра I. Его неудачу можно во многом объяснить ссорой между русскими и украинцами (по крайней мере, их частью). Ведь вместо того, чтобы опереться на Запорожское войско в борьбе с турками, русская армия вынуждена была воевать на территории Молдавии с казаками, ушедшими вслед за Мазепой на сторону шведского короля Карла XII и поселившимися у Бендер. Думаю, что в Кишиневе это хорошо понимают. Как только действия России и Украины на молдавском направлении будут не «гасить» друг друга, а кооперироваться и взаимно усиливать, у сторонников «унири» начнутся сложные времена. Не думаю, что автор специально задумывался о Молдавии, но такова объективная логика статьи. Надо отметить, что политика России в отношении других постсоветских государств остается неизменной на протяжении двух последних десятилетий. Она прагматична: бывшие советские республики должны держать максимально открытыми свои рынки для России, допускать приобретение экономических активов не только частным бизнесом из РФ, но госкомпаниями. Майдан 2013 – 2014 годов знаменовал собой попытку украинских элит перейти в сферу влияния других геополитических игроков. Но получилось это лишь частично. В ближайшее время мы увидим новую фазу долговременной российской политики. Вероятно, она будет состоять в фундаментальном переустройстве Украинского государства, причем в согласии с западными партнерами. Статья же меняет тональность отношений Москвы и Киева в преддверии этих важных событий, ну и подводит под этот процесс необходимую «идеологическую базу». Если говорить об Украине, то «новая» концепция предполагает максимальную ее децентрализацию, передачу максимальных полномочий в регионы, ослабление президентского начала и усиление парламента, который желательно должен стать двухпалатным. Эта модель стара как мир. В качестве примера можно привести Речь Посполитую на завершающем этапе ее истории. Тогда короли избирались сеймами знати, а на них самих действовал принцип единогласия. То есть ни одно решение не могло быть принятым, если против него возражал хотя бы один участник заседания. Ослабленное таким образом государство перестает быть сильным конкурентом для других держав и само становится полем для конкурентной борьбы. При этом в статье Путина никакого лукавства нет. Благодаря новой политической модели у регионов Украины, которые исторически близки к России, появится гораздо больше возможностей для сотрудничества с братским государством.