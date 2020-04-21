В Приднестровье не будет Парада Победы 9 мая

21.04.2020, Москва, Елена Острякова

Парад Победы в Приднестровье переносится до особого распоряжения из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ президента Вадима Красносельского размещал на его официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приостановить действие Приказа Главнокомандующего Вооруженными силами Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2020 года № 1 «О проведении военного парада в ознаменование 75-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (САЗ 20-6) до особого распоряжения», – говорится в указе.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях.