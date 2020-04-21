21.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Медицина, Политика, Приднестровье, Россия
Просмотров:

В Приднестровье не будет Парада Победы 9 мая




Парад Победы в Приднестровье переносится до особого распоряжения из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Соответствующий указ президента Вадима Красносельского размещал на его официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Приостановить действие Приказа Главнокомандующего Вооруженными силами Приднестровской Молдавской Республики от 5 февраля 2020 года № 1 «О проведении военного парада в ознаменование 75-й годовщины со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (САЗ 20-6) до особого распоряжения», – говорится в указе.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть