В Приднестровье определяют принадлежность упавшей на территорию республики ракеты С-300

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В Приднестровье (ПМР) изучают обломки ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300, обнаруженные в селе Кицканы, расположенном на правом берегу Днестра.

Об этом сообщил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, после взрыва, который слышали жители Кицкан, Тирасполя и Бендер примерно в 1:00 ночи 25 сентября, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Сам взрыв произошёл в воздухе.

«В село Кицканы, на улицу Юности, дом 122, куда упали обломки, немедленно выехали саперы и представители следственных органов», – сообщает Олег Беляков.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Ракета упала в огород. При этом боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась.

Вопрос будет обсуждаться на заседании ОКК в четверг, так как граничащие с Молдовой Кицканы относятся к Зоне безопасности.

Село Кицканы – одно из пяти населённых пунктов (наравне с городом Бендеры, сёлами Гиска, Протягайловка и Кременчуг), расположенных на правом берегу Днестра и находящихся под юрисдикцией Приднестровской Молдавской Республики. Вблизи села расположен Ново-Нямецкий монастырь в ведении Молдавской митрополии Русской Православной Церкви, построенный властями Российской Империи для монахов, бежавших от преследований со стороны короля Румынии Александра Кузы, устроившего гонения на всё церковнославянское. Вблизи села расположен знаменитый Кицканский плацдарм, взятый в апреле 1944 года войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии, впоследствии Маршала СССР Родиона Малиновского.

По состоянию на 2023 год, на вооружении ВСУ находятся более 200 установок С-300. Один комплекс С-300 был передан Украине из Словакии. По всей видимости, речь идёт об обломках ракеты, пытавшейся отразить атаку ВКС России на объекты на территории Одесской области.