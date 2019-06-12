12.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия
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В Приднестровье открылось представительство Россотрудничества

Представительство Россотрудничества торжественно открылось сегодня в столице Приднестровья Тирасполе на базе госуниверситета.

Об этом сообщают»Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До этого мы работали дистанционно. С сегодняшнего дня у нас появится место, куда смогут прийти приднестровцы и напрямую узнавать о реализуемых Россотрудничеством проектах и программах. Это и набор абитуриентов в вузы РФ на бюджетные места, и повышение квалификации педагогов, помощь в оснащении библиотек и учебных заведений художественной литературой. Это и поездки приднестровской молодежи на крупные российские образовательные форумы», – отметил руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства ПМР Виталий Игнатьев, открытие контактного центра неслучайно проходит в День России.

«Это не для того, чтобы что-то продемонстрировать, не для табличек, а для людей. Для студентов, для молодежи, для тех, кто связывает себя с Россией, работает, учится, живет в рамках российского научного, образовательного, культурного пространства», – подчеркнул Виталий Игнатьев.

О том, что эта площадка придаст новый импульс этому сотрудничеству двух государств, говорил и заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Алексей Цуркан.

«Для нас Россия – это не только страна-гарант, миротворец. Это страна, с которой мы связаны исторически, культурно, ментально. Сегодняшнее открытие центра – это еще один мост между нашими государствами. Нам есть чем поделиться в сфере гуманитарной, образовательной, культурной. В то же время мы можем поучиться многому и у России», – подчеркнул заместитель председателя правительства ПМР Алексей Цуркан.

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