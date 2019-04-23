В Приднестровье почтили память генерала Лебедя

23.04.2019, Москва, Елена Острякова

В Приднестровье почтили память генерала Александра Лебедя, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает местный телеканал ТСВ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

К Мемориалу памяти и скорби в Бендерах пришли сослуживцы генерала и защитники республики, чтобы возложить цветы к бюсту генерала, которому исполнилось бы 69 лет.

«То, что сделал Александр Лебедь для Приднестровья, должны помнить все, кто живет на этой земле — он остановил войну и кровопролитие на этой земле», – сказал сослуживей генерала Андрей Эссик.

23 июня 1992 года под псевдонимом «полковник Гусев» генерал Лебедь прибыл в Тирасполь с инспекционной поездкой от Минобороны России, имея расширенные полномочия на подавление развития конфликта. С 27 июня 1992 года назначен командующим 14-ой гвардейской общевойсковой армией, дислоцированной в Приднестровье

Дал приказ обстрелять из артиллерии атакующие Тирасполь молдавские и румынские войска (свыше 2 тысяч погибших с их стороны). При принятии этого решения Лебедю пришлось брать ответственность на себя: высшее командование в самый пиковый момент перестало выходить на связь, устранившись от ситуации. Как оказалось, действия Лебедя положили начало мирному урегулированию приднестровского конфликта.