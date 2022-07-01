В Приднестровье пойман натовский диверсант

01.07.2022  22:23 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Молдова, НАТО, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал


Гражданин Словакии был задержан в зоне безопасности Приднестровья.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондет «ПолитНавигатора».

Гражданин Словакии был задержан в зоне безопасности Приднестровья. Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский»,...

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«Имело место изъятие у этого человека значительного количества боеприпасов, элементов наблюдения (квадрокоптер и бинокль). Наручники для чего-то ему понадобились. Правоохранительные органы Приднестровья ведут разбирательство. Они дадут свою оценку», – заявил сопредседатель Объединенной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

В последнее время люди стали чаще находить в зоне безопасности боеприпасы.

В декабре военкор Семен Пегов сообщал, что в зону безопасности были заброшены 30 военных из Великобритании и Германии. Этот инцидент Молдова объяснила проведением учений.

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