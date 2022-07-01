В Приднестровье пойман натовский диверсант

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гражданин Словакии был задержан в зоне безопасности Приднестровья.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондет «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Имело место изъятие у этого человека значительного количества боеприпасов, элементов наблюдения (квадрокоптер и бинокль). Наручники для чего-то ему понадобились. Правоохранительные органы Приднестровья ведут разбирательство. Они дадут свою оценку», – заявил сопредседатель Объединенной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.

В последнее время люди стали чаще находить в зоне безопасности боеприпасы.

В декабре военкор Семен Пегов сообщал, что в зону безопасности были заброшены 30 военных из Великобритании и Германии. Этот инцидент Молдова объяснила проведением учений.