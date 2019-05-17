В Приднестровье призвали Молдову отцепиться от военных складов

17.05.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова навязывает обсуждение темы российских военных складов в Колбасне в ходе переговоров по приднестровскому урегулированию.

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

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«Есть понимание, что тематика Колбасны не имеет отношения к переговорному процессу. Это понимают все. Предвыборный контекст негативно отражается и на позиции политического представителя Молдовы, который поднимает вопросы, не свойственные этому переговорному процессу», – сказал Игнатьев.

Директор бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков полагает, что на современном этапе проблема складов неразрешима, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ОБСЕ прекрасно осведомлены, что большая часть боеприпасов там нетранспортабельна и должна быть утилизирована на месте. Те технологии, которые существуют в мире, мягкие для экологии и безопасные для жизни, они очень дороги. И мы не видим желающих оказать такую спонсорскую помощь Приднестровью», – сказал Широков.

На этой неделе вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник заявила на встрече со специальным представителем председателя ОБСЕ Франко Фраттини, что складам в Колбасне необходима инспекция.

Ситуация вокруг складов в Колбасне нагнетается с 2014 года, когда власть Молдовы стала поддерживать промайданная власть Украины. В сеть запускаются вбросы о бомбах с гексогеном, эквивалентах ядерного оружия.

Со своей стороны власти ПМР последовательно заявляют, что пока склады находятся под охраной российских военных, никакой опасности – как для населения Приднестровья, так и для жителей соседних Молдовы и Украины они не представляют.

Ряд наблюдателей полагает, что повышенный интерес властей Молдовы к складам в Колбасне обусловлен стоимостью находящегося там оружия.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии. По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.