В Приднестровье призывают Россию не верить в хитрый план Додона

16.06.2019, Москва, Елена Острякова

Запад будет использовать идею реинтеграции Приднестровья и Молдовы, чтобы добиться вывода с берегов Днестра российских войск, которые сейчас присутствуют на территории ПМР в статусе миротворцев.

Об этом в «Фейсбуке» написал депутат парламента Приднестровья политолог Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заунывный хор затянул: «Молдовские олигархи свергаются, приходит очередь приднестровских!». На деле перед нами – заказ: внушить России идею подчинения Приднестровья Молдове, после чего выбить Россию с Днестра. Удалить войска России – в первую очередь», – пишет Сафонов.

Он полагает, что этот заказ «изначально невыполним».

«В России известно, что ВСЕ политики Молдовы выступают либо за «вывод», либо за «эвакуацию» российских солдат и офицеров из Приднестровья, прикрываясь лозунгом т.н. «конституционного нейтралитета».

Без российских солдат и Молдова, и Приднестровье окажутся под контролем США и Румынии. Американцы и румыны без российского противовеса постараются замкнуть вокруг России «огненную дугу» из враждебных ей режимов», – пишет Сафонов.

По мнению политолога, нынешние ведущие политики Молдавии хотели бы включить Приднестровье в состав унитарной страны, поэтому они категорически отрицают идею федерализации.

«Даже если бы каким-то чудом все политики Молдовы – от Санду до Додона – сказали федерализации «да!», то это означало бы, что проводиться она будет в рамках указанного Соглашения и без российских войск. Понятно, и без участия в евразийском интеграционном проекте. Федерализация означала бы не только ликвидацию Приднестровской государственности, но и уход России с юго-запада бывшего Советского Союза.

Вот почему Приднестровская Молдавская Республика была, есть и останется независимым государством», – написал Сафонов.