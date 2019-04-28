В Приднестровье раздадут то, что запрещено на Украине

28.04.2019, Москва, Елена Острякова

Партия «Обновление» раздаст 1,5 тыс Георгиевских лент в крупных городах Приднестровья: Дубоссарах, Рыбнице и Тирасполе. Об этом сообщает телеканал ТСВ.

Акция уже началась. Приднестровцы охотно берут ленточки Победы и прикрепляют их на одежду. Случаев отказов не было, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между тем, на Украине граждане ПМР подвергаются агрессии из-за георгиевских ленточек. Так, в 2016 году в Одессе боевики «Правого сектора» разбили лобовое стекло машины жителя Приднестровья, из-за того, что у него на зеркале была Георгиевская лента.

Недавно погранслужба Украины сообщила о задержании Белгород-Днестровским и Могилев-Подольским отрядами «трех граждан Молдовы, которые везли Георгиевские ленты». Им был запрещен въезд в страну на 3 года.