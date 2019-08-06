В Приднестровье сократят численность депутатов. Зачем это нужно? 

06.08.2019, Тирасполь, Светлана Чернухина

В Приднестровье сократят численность депутатского корпуса. Согласно закону, подписанному президентом Вадимом Красносельским, количество кресел как в Верховном Совете, так одномандатных округов уменьшится с 43 до 33. Примерно на 20 % станет меньше депутатов и в местных советах.

Принятые поправки в Конституцию, Избирательный кодекс и Регламент Верховного Совета Приднестровья будут применяться уже к новому составу депутатского корпуса, который изберут на выборах, в единый день голосования 29 ноября 2020 года.

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Парламент республики сократится практически вдвое с тех пор, как был всенародно избран в первый раз. Верховный Совет ПМР первого созыва, образованный в ноябре 1990 года, вскоре после провозглашения Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики, состоял из 64 депутатов, избранных по избирательным округам с приблизительно равной численностью населения. Парламент второго созыва (1995) был двухпалатным и состоял из 67 народных избранников – Палата законодателей включала 32, Палата представителей – 35 депутатов.

С третьего созыва (2000), после изменения Конституции, Верховный Совет стал вновь однопалатным, его численность составила 43 человека. В соответствии с регламентом парламентарии, по их желанию, могли работать на постоянной профессиональной основе или осуществлять депутатские полномочия без прекращения основной трудовой деятельности. В четвертом (2005), пятом (2010) и действующем, шестом (2015) созывах серьезных изменений в структуру и работу парламента не вносилось.

Нынешние поправки в законодательство инициировала большая группа парламентариев – члены единственной в Верховном Совете фракции «Обновление» и ее сторонники. На пленарных заседаниях эта, в общем-то, животрепещущая тема обсуждалась скупо, ярых противников поправок не нашлось.

Трудно представить, что такая ситуация могла иметь место в приднестровском парламенте во времена президентства Игоря Смирнова или Евгения Шевчука. Тогда предложения о сокращении численности парламентариев вносились в Верховный Совет не раз, но всегда после бурных дискуссий отклонялись. Например, в 2011 году не прошла поправка о сокращении числа депутатов с 43 до 35. Она содержалась в законопроекте, разработанном на основе предложений Конституционной комиссии, состоявшей из представителей всех ветвей власти. Верховный Совет тогда счел, что уменьшение числа депутатов повлечет территориальное увеличение избирательных округов и соответствующее увеличение нагрузки на каждого депутата, а это затруднит выполнение депутатских обязанностей.

Сегодня же в парламенте говорят, что сокращение депутатского корпуса вполне оправданно. Во-первых, в связи с уменьшением численности населения. Приводится цифра: в настоящее время общая численность депутатского корпуса (сельские, городские, районные советы и Верховный Совет) в маленьком Приднестровье слишком велика – 1155 человек.

Во-вторых, отмечают законодатели, сокращение необходимо для оптимизации работы советов всех уровней и сокращению расходов бюджета, в частности, на проведение выборов. Вице-спикер Галина Антюфеева успокоила избирателей, заявив, что и в новом составе, когда норма представительства по выборам депутатов возрастет, а избирательные округа укрупнятся, советы услышат всех граждан без исключения.

Парламентарии заявляют, что подают хороший пример другим органам власти, и призывают их тоже самосокращаться. Депутат Андрей Сафонов, активно выступающий в соцсетях, написал на своей страничке в Facebook, что правительство Приднестровья также разумно было бы реформировать.

«Поскольку ведется реформа законодательной власти с сокращением количества депутатов Верховного Совета ПМР, то этот подход разумно распространить и на исполнительную власть. Разумеется, все нужно конкретно обсуждать и в количественном, и в качественном аспекте. Но в целях экономии средств можно проработать вопрос о сокращении количеств министерств и ведомств. И, конечно, штатных единиц, где только это возможно без ущерба для дела», – полагает Сафонов.

Кстати, само правительство так не считает. Перед закрытием весенней сессии приднестровский премьер Александр Мартынов, выступая с ежегодным отчетом в Верховном Совете, ответил на вопрос депутатов о том, не надо ли сократить правительство (в республике два десятка министерств и госслужб, семь госадминистраций городов и районов). Премьер заявил, что резерва для экономии здесь нет и что «расходы на госуправление в Приднестровье составляют всего 2 % от ВВП». Исполнительная власть даже не думает сокращаться. Напротив, появляются новые ведомства. Например, в 2019 году в рамках целевой программы по развитию туристической привлекательности Приднестровья будет создано государственное агентство по туризму.

Что же все-таки стоит за решением о сокращении депутатского корпуса?

Бывший депутат Верховного Совета, руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун считает, что ни к какой оптимизации работы парламента нынешняя реформа не ведет – у нее вообще другие цели.

«Проблема в том, что при отсутствии политической конкуренции, механизма развития и поддержки в Приднестровье политических партий, снятии порога явки на выборы такое решение превращает Верховный Совет в некий технический, малозначимый консультативный орган. Выборы превращаются в назначение депутатов. И, собственно, к экономии средств решение о сокращении их численности не имеет никакого отношения», – полагает эксперт.

Здесь нужно пояснить, что летом 2018 года были приняты поправки в Избирательный кодекс ПМР об отмене 25-процентного порога явки на выборах всех уровней – местных, парламентских и президентских. А ведь этот вопрос всегда был очень чувствительным для приднестровской политики – в условиях международной непризнанности установление порога явки на выборах рассматривалось как дополнительный инструмент, укрепляющий легитимность институтов власти. Графа «против всех» в избирательном бюллетене пока остается.

Что касается сокращения местных советов, Анатолий Дирун сказал, что и тут принято «непрофессиональное решение». Он напомнил, что в непризнанном Приднестровье «государственность основывается на «внутренней легитимности», базирующейся именно на Советах народных депутатов, от села до города».

«Государственность Приднестровья была провозглашена 2 сентября 1990 года на втором съезде депутатов всех уровней. Именно Советы народных депутатов являются основой приднестровской государственности. И от того, насколько широкое мы имеем представительство в селах и районах, будет зависеть, насколько власть способна эффективно реализовывать свои инициативы», – отмечает эксперт.

Замдиректора Института социально-политических исследований и регионального развития Андрей Моспанов, комментируя реформу ПолитНавигатору, отметил, что с 1990 года население Приднестровья сократилось примерно вдвое – по разным оценкам, сегодня в республике постоянно находится от 360 до 400 тысяч человек. Если учитывать этот факт, то уменьшение числа депутатов и Верховного, и местных советов представляется эксперту логичным.

«Сокращение численности парламента республики до 33 депутатов, в общем-то, позволит сохранить норму представительства. Следует также согласиться с тем, что приднестровский парламент подал хороший пример оптимизации другим органам власти республики, в частности, правительству. Структура исполнительных органов власти, состоящая в общей сложности из 20 министерств и ведомств, – для такого государства, как ПМР, это много», – говорит Андрей Моспанов.

В то же время, отметил он, сокращение числа депутатов Верховного Совета приведет к укрупнению одномандатных округов и к тому, что места в парламенте станут весьма труднодоступными.

«В условиях мажоритарной системы относительного большинства, при фактическом отсутствии в ПМР политических партий и конкурирующих политических идеологий, это будет означать, что возможность попасть в состав парламентариев будет практически только у тех, кто связан с местным крупным капиталом. Стартовые позиции таких кандидатов станут еще более предпочтительными», – заключил эксперт.