В Приднестровье убит известный политик Олег Хоржан

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Сегодня ночью в Приднестровье был убит бывший лидер местных коммунистов Олег Хоржан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Москве заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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«Ночью погиб наш руководитель Приднестровской компартии Олег Хоржан, ларуеат Ленинской премии. Убит дома. Мы требуем немедленно приступить к расследованию», – заявил Зюганов.

Напомним, что Хоржан был депутатом Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики с 2010 по 2019. Глава Приднестровской коммунистической партии с мая 2003-го до своего ареста.

2 июня 2018 Хоржан, находящийся в оппозиции властям ПМР, провел встречу с избирателями организовал. Ряд участников акции были задержаны, а Хоржан попытался прорваться к ним в зданием Тираспольского ГУВД. По представлению прокурора ПМР Верховный совет республики 6 июня 2018 снял депутатскую неприкосновенность с Хоржана, а он был взят под стражу.

Через два месяца Хоржан по приговору Верховный суда получил 4,5 года лишения свободы. В его поддержку выступал ряд депутатов Госдумы РФ. Освободился в декабре прошлого года и стал председателем Союза оппозиционных сил Приднестровья.

Примечательно, что несколько дней назад Хоржан подписал с лидером молдавской партии «Гражданский конгресс» Марком Ткачуком совместную декларацию, в котрой было заявлено о «консолидации гражданских инициатив и солидарной борьбе за социальные, экономические, гуманитарные права и свободы жителей обоих берегов Днестра».

Оба политики акцентировали внимание на том, что политики Тирасполя и Кишинева провели широкую дискуссию о проблемах в регионе впервые за последние три десятилетия. Было сказано, что нерешенность приднестровского конфликта они не считают препятствием для совместных действий по решению насущных вопросов, волнующих население.

Молдавский политолог Владимир Букарский рассказал «ПолитНавигатору», что знал Олега Хоржана с юных лет и достаточно прозрачно намекнул на украинский след в этом убийстве.

«Он был очень добрым, честным, искренним парнем. Не хочется комментировать произошедшее до официальных комментариев органов власти Приднестровья, но от этого злодеяния за версту несет провокацией с целью дестабилизации ситуации во всем регионе. А теперь подумаем, какой близлежащей стране это выгоднее всего. И это явно не Молдова. Светлая память Олегу, искренние соболезнования всем его родным и близким», – сказал Букарский.

В марте этого года спецслужбы ПМР предотвратили покушение на ряд высших должностных лиц республики.

«Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление по указанию Службы безопасности Украины готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», — сообщили в МГБ ПМР.

Там добавили, что были возбуждены уголовные дела по статьями «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Отмечалось, что задержанные готовили теракт в центре Тирасполя. Кроме того, они рассчитывали на большое количество жертв.