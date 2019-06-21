21.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Приднестровье, Украина
Просмотров:

В Приднестровье установили доску в память о нормальной Украине

Мемориальная доска, посвященная украинскому народу, открыта на вокзальной площади столицы Приднестровья Тирасполя.

Об этом сообщает сайт «Новости Приднестровья»,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Доска установлена в знак благодарности за помощь, которую украинцы оказали приднестровцам в период вооруженной агрессии Республики Молдова в 1992 году.

«Мне тогда довелось быть координатором штаба по беженцам в Одесской области. Могу сегодня впервые озвучить количество тех людей, которые были зарегистрированы как беженцы в Украине. По официальным данным, 117 тысяч 800 беженцев из Приднестровья получили небольшую помощь из украинского бюджета», – рассказал почетный председатель Союза украинцев в Приднестровье Леонид Ткачук.

На территории Одесской области в то время был создан штаб, который вел регистрацию и координировал размещение беженцев. Людей направляли в санатории, базы отдыха, интернаты.

«В Бендерах преобладает молдавское население, соответственно, им бежать было некуда. Думаю, что Украина заслужила эту доску почёта за вклад, который она внесла. История всегда повторяется. Эта доска – напоминание следующим поколениям», – отметил руководитель украинского центра «Сотрудничество» Владимир Фоменко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть