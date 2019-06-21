В Приднестровье установили доску в память о нормальной Украине

21.06.2019, Москва, Елена Острякова

Мемориальная доска, посвященная украинскому народу, открыта на вокзальной площади столицы Приднестровья Тирасполя.

Об этом сообщает сайт «Новости Приднестровья»,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доска установлена в знак благодарности за помощь, которую украинцы оказали приднестровцам в период вооруженной агрессии Республики Молдова в 1992 году.

«Мне тогда довелось быть координатором штаба по беженцам в Одесской области. Могу сегодня впервые озвучить количество тех людей, которые были зарегистрированы как беженцы в Украине. По официальным данным, 117 тысяч 800 беженцев из Приднестровья получили небольшую помощь из украинского бюджета», – рассказал почетный председатель Союза украинцев в Приднестровье Леонид Ткачук.

На территории Одесской области в то время был создан штаб, который вел регистрацию и координировал размещение беженцев. Людей направляли в санатории, базы отдыха, интернаты.

«В Бендерах преобладает молдавское население, соответственно, им бежать было некуда. Думаю, что Украина заслужила эту доску почёта за вклад, который она внесла. История всегда повторяется. Эта доска – напоминание следующим поколениям», – отметил руководитель украинского центра «Сотрудничество» Владимир Фоменко.