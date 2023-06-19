В Приднестровье всё готово для отражения украинской агрессии

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Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключен.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в интервью «РИА Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет. Но это не значит, что нам ничего не угрожает. К сожалению, риск новых провокаций не исключен, поэтому в мае я подписал указ о продлении желтого уровня террористической опасности на два месяца», – сказал Красносельский.

Он добавил, что в Приднестровье отслеживают ситуацию на границах с Украиной и Молдавией и напомнил о терактах, которые произошли в Приднестровье весной и летом прошлого года, а также серии новых опасных инцидентов в феврале-марте, готовившихся СБУ и предотвращенных спецслужбами ПМР.

Член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков считает, что нападение Украины на Приднестровье станет более вероятным в случае неудачи контрнаступления ВСУ.

«На правах прогноза: чем хуже у Киева будет обстоять дело с «контрнаступом», тем сильнее Украина будет давить на Санду, предлагая «решить» приднестровскую проблему. Атака ВСУ на Приднестровье может стать информационным прикрытием провала «контрнаступа», – написал Дюков в своем тг-канале.

Политолог Александр Носович добавляет, что вероятна также атака Польши и Литвы на Калининград.

«И тем выше будет угроза отвлекающего кризиса вокруг Калининграда, с которым могут помочь киевскому режиму его самые последовательные “адвокаты” – Литва и Польша», – написал он.