В Приднестровье запретили термин «Транснистрия». Почему именно сейчас?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Приднестровье официально запрещается применять по отношению к республике термин «Транснистрия», связанный с периодом румыно-фашистской оккупации и Холокостом. Использование этого наименования публично, а также в СМИ – будет приравниваться к проявлению нацизма.

Верховный Совет ПМР по предложению президента Вадима Красносельского 4 сентября принял соответствующие поправки в законы «О противодействии экстремистской деятельности», «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и Кодекс об административных правонарушениях. 16 сентября президент их подписал. Новые нормы уже опубликованы и через две недели вступят в силу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Нарушение запрета юридическими или должностными лицами повлечет за собой штраф, гражданина смогут оштрафовать или подвернуть административному аресту на срок до 15 суток. Админответственность не наступит, если термин «Транснистрия» будет использоваться для формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма.

Транснистрия – болезненная для Приднестровья историческая тема. Так называлось губернаторство, созданное в августе 1941 года румынскими оккупационными властями на территории Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережья Молдавской ССР. Оно просуществовало до весны 1944 года, когда эти земли были освобождены от фашистов советскими войсками. Зверства оккупантов в Транснистрии описаны в документах времен войны, о них помнят немногочисленные свидетели тех событий.

Президент ПМР лично представлял свою инициативу в парламенте. Он объяснил, что для него Транснистрия – не просто перевод географического понятия «территория за Днестром», а «термин, за которым стоят голод, разруха, убийство, кровь, умерщвление людей, Холокост».

О том, что термин «Транснистрия» дискредитирован фашистами и неприемлем для Приднестровья, Вадим Красносельский написал и в своем телеграм-канале.

«Речь идет не о территории, а о событиях, происходивших на ней в период оккупации. Гитлер передал под румынское управление участок между Днестром, Южным Бугом и Черным морем площадью свыше 40 тысяч квадратов, определив столицей оккупационной «транснистрии» Одессу. С августа 1941 по апрель 1944 года здесь было создано больше полусотни концлагерей и гетто. Уничтожено 350 тысяч ни в чем не повинных людей. За один лишь трагический день 20 октября 1941 года по приказу румына Антонеску расстреляли 25 тысяч одесситов. Его же распоряжением край был разграблен, а народ обречен на голод. Вот это «транснистрия». А современное государство, благодатная земля, на которой проживает многонациональный миролюбивый, с почтением относящийся к истории народ, – это ПРИДНЕСТРОВЬЕ!», – отмечает глава ПМР.

Историк, политолог Зураб Тодуа высказал мнение, что Кишиневу таким образом дан ответ на решение о переименовании Приднестровья в официальных документах.

Почему законодательная инициатива родилась только сейчас? Ведь о негативном смысле слова «Транснистрия» в Приднестровье никогда не забывали, а базовый закон об увековечении победы в Великой Отечественной войне был принят в ПМР еще в 2015 году.

Судя по тому, как именно принимались поправки – в срочном порядке, на первом же пленарном заседании после каникул, сразу в двух чтениях и единогласно, – можно предположить, что дело здесь не только в сохранении памяти о войне.

«Бюро по реинтеграции обиделось на то, что в Приднестровье приняли решение запретить термин «Транснистрия». В бюро считают, что подобные дискуссии по топонимике «не будут способствовать сближению двух берегов Днестра и не ускорят переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта». Однако не так давно именно Бюро по реинтеграции выступило с инициативой вместо слова «Приднестровье» использовать словосочетание «приднестровский регион» и писать его непременно с маленькой буквы. Правительство РМ единогласно одобрило эту «мудрую» инициативу. Теперь получили обратку. Чего же обижаться? Может быть, лучше задумываться над своими действиями? Тогда, глядишь, и головной боли было бы меньше», – написал Тодуа в своем блоге.

Политолог Александр Кориненко в беседе с «ПолитНавигатором» предположил, что Тирасполь действует так, поскольку молдавские власти все чаще поднимают исторические вопросы с целью опорочить советское прошлое и то время, когда Бессарабия входила в состав Российской империи.

«Все мы помним стилизованные под теплушки с депортируемыми жителями Бессарабии вагоны, которые устанавливаются на главной площади страны, при этом Кишинев пытается в выгодном свете выставить нахождение края в составе королевской Румынии. Конечно, у жителей Приднестровья не может вызывать это положительной оценки. Историки и старожилы знают, что такое губернаторство Транснистрия, где происходили самые ужасные преступления против человечности: Холокост и массовые убийства. Тирасполь в данном случае показывает, что жители левого берега не согласны с таким подходом к истории и однобокой ее трактовкой», – комментирует эксперт.

А политолог Анатолий Дирун считает, что эта инициатива – «асимметричный ответ Тирасполя на референдум о евроинтеграции Молдовы», который пройдет там 20 октября, одновременно с президентскими выборами.

«Идет война, война смыслов за будущее», – пояснил он.

На фоне вводимого в Приднестровье запрета уже всплывают некоторые шероховатости. Интересно, например, что слово Transnistria употребляется в отношении нынешней ПМР на англоязычной версии сайта МИД России.

Из принятого закона пока неясно, будет ли считаться правонарушением использование хештегов #transnistria и #transdniestria в соцсетях для приднестровских пользователей и как «переучивать» желающих посетить республику иностранцев, которые могут быть не в курсе исторических тонкостей.

В одном из приднестровских турагентств, специализирующемся на въездном туризме, считают, что «нужно дождаться вступления закона в силу и запросить разъяснений в соответствующих компетентных структурах».

«В случае полного запрета термина, включая хештеги, иностранцы, осуществляя поиск по хештегу, будут находить операторов, находящихся вне правового поля Приднестровья. Как показывает практика, мало кто будет искать по хештегу #pridnestrovie», – рассказали в агентстве.

Но все это, вероятно, мелочи на фоне «глобальной войны смыслов».

Сейчас Приднестровье называют «Транснистрией» в английском, румынском и других языках. Президент ПМР заявил, что название Приднестровье не нужно переводить. «Его можно говорить на любом языке. Пусть учатся», – рекомендовал глава республики.