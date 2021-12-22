В Приднестровье засекли переброску украинских националистов

22.12.2021  19:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Украина
Новости Украины

Представители украинских националистических батальонов приступили к патрулированию границы с Приднестровьем в районе Кучургана.

Об этом сообщает российский военкор Семен Пегов в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители украинских националистических батальонов приступили к патрулированию границы с Приднестровьем в районе Кучургана. Об...

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«Ситуация на протяжении нескольких последних месяцев накаляется. Украинские националисты из УНА-УНСО  устроили марш на нейтральной полосе. Они инспектировали состояние пропускного режима, якобы контролировали работу украинских пограничников.

Помимо «инспекции» приграничных КПП нацики также занимались оказанием психологического давления на приднестровцев, пересекающих границу. Люди, которые выезжали со стороны ПМР, подвергались натиску со стороны нациков. Их спрашивали, чей Крым, в случае получения не устраивавшего националистов ответа, они вели себя агрессивно.  Тактика психологического террора по отношению к местному населению для украинских право-радикалов является типичным приемом.

Нацики приезжали не просто пошуметь. Они проводили мероприятия, которые у военных называются рекогносцировкой, проехали вдоль линии соприкосновения. Есть основания полагать, что часть из них до сих пор остается в Кучургане и несет своего рода дежурство»,  – рассказал Пегов.

Ранее он сообщил, что со стороны Молдовы на территорию зоны безопасности заходил спецназ без опознавательных знаков, который вел себя агрессивно в отношении приднестровских пограничников. По информации военкора, отряд шел с инструкторами из Германии и Великобритании.

Кроме того, беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины заметно увеличили свои облеты территории у границы с Приднестровьем. А подразделения морской пехоты Украины, базирующиеся в Одесской области, проводят стрельбы у границы.

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