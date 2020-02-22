В Приднестровье знают, как избавиться от молдавских фантиков

22.02.2020, Москва, Елена Острякова

Приднестровье знает, как противодействовать банковской блокаде со стороны Молдовы, финучреждения которой перестали принимать платежи в леях от предприятий непризнанной республики.

Об этом в эфире телеканала Первый Приднестровский заявил вице-президент Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже переломили ситуацию своей стойкостью, последовательностью и несокрушимостью. У нас есть возможные запасные варианты, которые мы уже сейчас реализуем. Я не думаю, что на этой передаче их нужно озвучивать, но они есть. Есть, и мы готовы к этому», – сказал Чебан.

Молдавские банки вернули переводы в молдавской национальной валюте (леях) 9 приднестровским предприятиям в феврале под предлогом того, что происхождение этих средств, якобы, неизвестно. Кроме того, трем крупным промышленным предприятиям Приднестровья было отказано в пополнении их же счетов.

Чебан заявил, что запрет молдавским банкам не принимать леи из Приднестровья поступил непосредственно от президента Молдовы Игоря Додона.

«Додон сам был министром экономики, вроде бы экономист, считает себя прогнозистом. Но абсолютно непродуманные действия. Последняя версия: на встрече с председателем нацбанка он распорядился ввести экономику Приднестровья в леевую зону, то есть насытить нашу банковскую систему леями. А кому они нужны эти молдавские леи? Это же фантики, я извиняюсь, самые настоящие фантики», – сказал Чебан.

В 2019 году молдавские банки перевели на счета приднестровских предприятий 3 млрд 246 млн лей от 670 молдавских предприятий и 15 международных организаций, включая западные посольства и ОБСЕ.

Уже в феврале 24 молдавских предприятия перечислили в Приднестровье 3,5 млн лей. Причем, одним из плательщиков выступило министерство финансов Молдовы, которое оплатило содержание школ на румынском языке.

За последние десять лет торговый оборот между двумя берегами Днестра вырос в 5,5 раз. Приднестровье поставило в 2019 году в Молдову электричество, цемент, металлы, зерно и другие товары на 255 млн долларов. При этом приднестровские предприятия закупили в Молдове лом, медикаменты, продуты питания, транспортные услуги на 120 млн долларов.

В торговых операциях задействованы более 1,5 тыс предприятий с обоих берегов. Однако 55% кишиневского экспорта в ПМР составляет лом для Молдавского металлургического завода (ММЗ) в Рыбнице и услуги железной дороги по доставке этого лома. Сейчас (ММЗ) не может рассчитаться за купленный и отгруженный металлолом. За последние 2 года только от ММЗ экономические агенты Молдовы получили 170 млн долларов.