06.05.2019, Белград, Михаил Рябов
 
Балканы, Провокации, Сербия
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В пригороде Белграда сербы требовали закрытия албанской пекарни

В пригороде Белграда, в населённом пункте Борча, состоялась акция с требованием закрыть албанскую пекарню «Рома», рассказал «ПолитНавигатору» руководитель движения «Русско-славянское объединение и возрождение» Андрей Родионов.

«Один из работников пекарни – брат владельца, опубликовал в интернете свою фотографию, на которой руками изображает двуглавого орла – албанский национальный символ», – рассказал он.

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Родионов пояснил, что на фоне нового обострения ситуации вокруг Косово сербские патриоты восприняли фотографии как провокацию.

«Этот символ является провокационным, т.к. символизирует желание албанцев о создании Великой Албании, куда по их замыслу должны войти и исконные сербские земли, в том числе и территория Косово и Метохии», – сказал общественник.

«Ответные действия не заставили себя долго ждать. В данной акции также приняли участие и сербские соратники нашего Международного движения из организации «Не предадим Косово», – уточнил Родионов.

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