В Прикарпатье похоронили боевика “Азова”, погибшего на Донбассе

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Ивано-Франковской области, в селе Жовчев, похоронили боевика неонацистского полка «Азов» Ивана Стефанишина, который умер в госпитале от полученного ранения в зоне боевых действий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает паблик Национальный корпус Ивано-Франковск.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«12 мая в с. Жовчев Рогатинского района состоялись похороны бойца полка «Азов» Стефанишина Ивана, который умер в госпитале им. Мечникова от полученного ранения в зоне боевых действий. Колонна людей отправилась к местному кладбищу, где священники отслужили поминальную службу и провели совместную молитву по усопшему», – говорится в сообщении.

Почтить память погибшего боевика приехал председатель областной организации праворадикальной партии Национальный корпус Сергей Сивачук. Кроме семьи и близких родственников погибшего на похороны также пришли односельчане и “побратимы” из танкового батальона «Холодный Яр» ООСН «АЗОВ».