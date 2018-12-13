13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Украина
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В Прикарпатье похоронили боевика “Азова”, погибшего на Донбассе

В Ивано-Франковской области, в селе Жовчев, похоронили боевика неонацистского полка «Азов» Ивана Стефанишина, который умер в госпитале от полученного ранения в зоне боевых действий, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает паблик Национальный корпус Ивано-Франковск.

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«12 мая в с. Жовчев Рогатинского района состоялись похороны бойца полка «Азов» Стефанишина Ивана, который умер в госпитале им. Мечникова от полученного ранения в зоне боевых действий. Колонна людей отправилась к местному кладбищу, где священники отслужили поминальную службу и провели совместную молитву по усопшему», – говорится в сообщении.

Почтить память погибшего боевика приехал председатель областной организации праворадикальной партии Национальный корпус Сергей Сивачук. Кроме семьи и близких родственников погибшего на похороны также пришли односельчане и “побратимы” из танкового батальона «Холодный Яр» ООСН «АЗОВ».

 

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