В приказном порядке. Заставить Беглова приехать на пожар на «Северной верфи» смог только звонок из Москвы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Губернатор Санкт-Петербурга появился на крупном пожаре на «Северной верфи» только после указания из федерального центра. Об этом пишут авторы телеграмм – канала «Площадь Восстания».

По данным источников новых медиа, градоначальник ехать на место чрезвычайной ситуации не планировал. Однако «окрик» из Москвы заставил Александра Беглова изменить решение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В такой ситуации любой глава города должен незамедлительно являться на место ЧП. Но, как докладывают источники, Александр Беглов долго не хотел ехать и смотреть на пожар. Но ему позвонили из Москвы и приказали явиться и поддержать спасателей. В случае уклонения Москва обещала серьёзные административные последствия для Беглова», – сообщает телеграмм-канал «Площадь Восстания».

Пожар продолжался более 4 часов. И только около 23:00 МЧС сообщило о том, что пламя локализовано. Кадры горящего корвета «Проворный» обошли все СМИ города и России. Известно, что при пожаре пострадали 4 человека, причем состояние одного медики оценивают как тяжелое.