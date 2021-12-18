В приказном порядке. Заставить Беглова приехать на пожар на «Северной верфи» смог только звонок из Москвы

18.12.2021  02:37 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Губернатор Санкт-Петербурга появился на крупном пожаре на «Северной верфи» только после указания из федерального центра. Об этом пишут авторы телеграмм – канала «Площадь Восстания».

По данным источников новых медиа, градоначальник ехать на место чрезвычайной ситуации не планировал. Однако «окрик» из Москвы заставил Александра Беглова изменить решение.

Губернатор Санкт-Петербурга появился на крупном пожаре на «Северной верфи» только после указания из федерального...

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«В такой ситуации любой глава города должен незамедлительно являться на место ЧП. Но, как докладывают источники, Александр Беглов долго не хотел ехать и смотреть на пожар. Но ему позвонили из Москвы и приказали явиться и поддержать спасателей. В случае уклонения Москва обещала серьёзные административные последствия для Беглова», – сообщает телеграмм-канал «Площадь Восстания».

Пожар продолжался более 4 часов. И только около 23:00 МЧС сообщило о том, что пламя локализовано. Кадры горящего корвета «Проворный» обошли все СМИ города и России. Известно, что при пожаре пострадали 4 человека, причем состояние одного медики оценивают как тяжелое.

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