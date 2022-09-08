В приоритете – война. В госбюджете Украины на 2023 год на оборону выделят триллион гривен

08.09.2022  09:30 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

В госбюджете Украины на 2023 год выделят на оборону более триллиона гривен.

Об этом сообщил во время своего вечернего обращения глава киевского режима Владимир Зеленский

В госбюджете Украины на 2023 год выделят на оборону более триллиона гривен. Об этом...

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По словам Зеленского, он провел совещание с главой правительства, министром финансов, профильным заместителем руководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год.

Как отметил Зеленский, такой бюджет предусматривает финансирование воюющей страны. Чиновники представят параметры проекта в будущем.

Зеленский подчеркнул, что приоритетом финансирования будет война. На это выделят более триллиона гривен.

Он также убеждает украинцев в том, что несмотря на рекордный военный бюджет социальные расходы не пострадают.

«Хочу, чтобы меня услышали украинские пенсионеры. Правительству поставлена ​​задача в следующем году, равно как и в этом году, обеспечить индексацию пенсий для всех наших пенсионеров», — отметил глава режима.

Тем не менее, анализ предложений по бюджету свидетельствует о том, что в 2023 году планируется сократить серьезно сократить государственные расходы на невоенне нужды.

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