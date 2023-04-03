В присутствии вице-канцлера Зеленский пригрозил уничтожить российскую армию

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Российская армия еще имеет время, чтобы покинуть территорию Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Украины Владимир визита, находясь вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком с визитом в Черниговской области.

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«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам. Но мы готовимся, чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю. Трудно сказать, как и когда это будет сделано. Я не буду. говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации», – сказал глава Украины.

При этом он утверждает, что Украина готовится к контрнаступлению и обязательно его проведет.

«Мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», – пригрозил Зеленский.

Кроме того, он не удержался выпадов в адрес президента РФ.

«Желаю президенту РФ провести остаток своих дней в подвале и с ведром вместо туалета. Вот в принципе и все», – резюмировал президент Украины.