Просмотров:
В притоне мазохистов полиция обнаружила порно-дрель
Сегодня ночью российские силовики провели обыск в одном из ночных клубов Хабаровска.
Правоохранители получили информацию о распространении наркотиков в заведении, однако во время рейда оказалось, что силовики «накрыли» БДСМ-клуб, где собрались любители боли и секса.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Об этом сообщают «Аргументы и факты. Хабаровск», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На фото и видео оперативной съемки, которые оказались в распоряжении редакции, видны несколько десятков работников клуба и участников вечеринки, уложенных в разных позах на полу заведения, а также секс-игрушки.
У одного из сотрудников пытались выяснить местонахождение и личность хозяина клуба.
За кадром слышен голос, который разрешает росгвардейцам применять силу : «Можете делать больно – это же БДСМ-клуб».
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Киеве появилось первое заведение, где работают обнаженные официанты, а интерьер выполнен в эротическом стиле.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.