В притоне мазохистов полиция обнаружила порно-дрель

22.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Сегодня ночью российские силовики провели обыск в одном из ночных клубов Хабаровска.

Правоохранители получили информацию о распространении наркотиков в заведении, однако во время рейда оказалось, что силовики «накрыли» БДСМ-клуб, где собрались любители боли и секса.

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Об этом сообщают «Аргументы и факты. Хабаровск», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На фото и видео оперативной съемки, которые оказались в распоряжении редакции, видны несколько десятков работников клуба и участников вечеринки, уложенных в разных позах на полу заведения, а также секс-игрушки.

У одного из сотрудников пытались выяснить местонахождение и личность хозяина клуба.

За кадром слышен голос, который разрешает росгвардейцам применять силу : «Можете делать больно – это же БДСМ-клуб».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Киеве появилось первое заведение, где работают обнаженные официанты, а интерьер выполнен в эротическом стиле.