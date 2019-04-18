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18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина, Финансы
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В Приватбанке сорвали на корню планы Порошенко: нет никакой паники среди вкладчиков

ПриватБанк продолжает работу в штатном режиме, а среди вкладчиков не наблюдается желания снять все сбережения.

Об этом сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл во время брифинга в НБУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“У нас нет никаких нестандартных ситуаций, нет того, чтобы кто-то снимал больше денег, чем обычно, поэтому мы продолжаем работать нормально”, — отметил Крумханзл, отвечая на вопрос, были ли уже установлены ограничения на выдачу наличных средств вкладчикам в банкоматах и отделениях.

При этом он добавил, что у банка есть запас и ликвидность, которые позволяют утверждать, что работа финучреждения будет стабильной.

По мнению экспертов, паниковать и бояться вкладчикам ПриватБанка из-за решения суда о незаконности национализации банка не нужно.

Фактически в банке сорвали на старте план Петра Порошенко по отмене выборов под предлогом введения ЧП из-за решения суда по Приватбанку. Напомним, сегодня вечером Порошенко собрал заседение СНБО, посвященное решению суда о незаконности национализации банка.

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